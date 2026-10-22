Claudia Barraso 22 OCT 2026 - 18:13h.

Ron Duguay fue jugador de hockey sobre hielo en el equipo New York Rangers

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Ron Duguay, una de las estrellas más reconocidas de los New York Rangers y pareja sentimental de Sarah Palin, ha fallecido a los 69 años. El deportista llevaba un tiempo luchando contra un cáncer de colon.

Así lo ha confirmado la propia exgobernadora compartiendo un post de la hija del fallecido a través de Instagram. Su hija, ha publicado unas fotografías en el hospital de la mano con su padre junto con un mensaje donde confirma que “su corazón está roto” tras la dura pérdida.

“El luchador más fuerte que hemos conocido. Has luchado todo lo que has podido. Te queremos para siempre”, dice en otras publicaciones donde aparecen sin soltarle las manos. El equipo de hockey sobre hielo estadounidense también ha publicado un post donde anuncian su fallecimiento y le dedican unas emotivas palabras.

El comunicado del que ha sido el equipo de su vida

“La organización de New York Rangers lamenta la pérdida de Ron Duguay, uno de los jugadores más populares en la historia de la franquicia. El estilo de patinaje característico de Ron - con su pelo fluyendo mientras se movía por el hielo - cautivó a The Garden Faithful, y su habilidad, tenacidad y carisma le valió la admiración de todos los neoyorquinos. Nos unimos a la comunidad de hockey para enviar nuestras condolencias a los amigos, familiares y seres queridos de Ron durante este momento difícil”.

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Por su parte, la exgobernadora de Alaska no ha compartido más detalles sobre el fallecimiento del que ha sido su pareja, solo ha podido compartir el post que publicaba su hija con una fotografía del fallecido con el que fue su uniforme durante mucho tiempo y en la pista de hielo.