Marc Márquez ha lucido la bandera de España con un crespón negro en homenaje a las víctimas

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El español Marc Márquez ha dado un paso decisivo camino del octavo título mundial de MotoGP, y el décimo de su carrera deportiva, al vencer el Gran Premio de Malasia de MotoGP, disputado en el circuito de Sepang, y en el que también ganaron en sus categorías David Alonso y Máximo Quiles. Además, en su victoria ha tenido un bonito gesto con las víctimas del accidente de Urda.

Tras su victoria, el nueve veces campeón del mundo ha posado con la bandera de España luciendo un crespón negro en homenaje a las víctimas. Además, también ha lanzado besos al cielo.

"Lo mínimo" que pueden hacer

Al ser preguntado sobre su celebración con la bandera de España con crespón negro ha sido claro al recordar que ayer estaba cenando y acordaron prepararlo: "que Máximo -Quiles- gana mañana y yo o Alex también, así que la paseará Máximo y después nosotros".

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En este sentido ha manifestado que era "lo mínimo" que pueden hacer: "Estar con la gente española, estar con Toledo, con Urda, y cerquita de esas familias víctimas de ese trágico accidente".

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La séptima victoria de la temporada de Márquez

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su séptima victoria de la temporada al dominar de principio a fin la carrera de Sepang, con lo que incrementa su ventaja en la clasificación provisional del mundial.

Ausente su rival más directo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) por lesión -fractura del radio de su brazo derecho-, la ventaja en la provisional del mundial sobre él es de 44 puntos, 399 del primero por 355 del segundo, y hasta los 67 puntos sobre Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que finalizó sexto en Sepang.