Carlos viajaba en el vagón número 8, en el asiento 1º B del AVE accidentado

Última hora del accidente de tren en Urda: el número de hospitalizados desciende a 31, 13 de ellos en la UCI

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UrdaEl empresario Carlos Martínez Millet, director Financiero y de Operaciones de la editorial de revistas de Motor, Deportes y Estilo de Vida Sport Life Ibérica, es otra de las víctimas del accidente de tren en Urda.

Carlos viajaba en el vagón número 8, en el asiento 1º B del AVE accidentado. Viajaba a Sevilla para asistir a un acto de su empresa junto a otra persona que sobrevivió al accidente.

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"Más que un profesional de referencia"

Desde la propia empresa han confirmado la trágica noticia después de días de incertidumbre sobre su paradero: "En Sport Life Ibérica nos cuesta encontrar palabras para expresar la desolación que sentimos ante la repentina pérdida de Carlos Martínez Millet. Su marcha deja un vacío enorme en nuestra organización, pero, sobre todo, entre todas las personas que hemos tenido la suerte de compartir vida y trabajo con él", han compartido.

"Carlos ha sido mucho más que un profesional de referencia. Ha sido una de esas personas fundamentales que aparecen en la historia de una empresa y que, con su trabajo, su compromiso y su manera de entender las relaciones humanas, contribuyen decisivamente a que un proyecto siga adelante, incluso cuando las circunstancias parecen ponerse especialmente difíciles", continúan.

"A lo largo de su trayectoria en Sport Life Ibérica Carlos desempeñó responsabilidades de enorme relevancia, vinculadas a la dirección financiera, las operaciones, los recursos humanos, el Consejo de Administración y el accionariado. Una amplitud de funciones que habla de su capacidad, de su visión global del negocio y, sobre todo, de la confianza que siempre depositamos todos los trabajadores en su criterio".

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"Carlos, gracias por ayudarnos a llegar hasta aquí. Por tu trabajo, por tu confianza, por tu compromiso y por haber sido una parte tan importante de esta familia. Tu legado seguirá presente en nuestra empresa y, especialmente, en quienes tuvimos la fortuna de trabajar y compartir camino contigo. Siempre formarás parte de Sport Life Ibérica. Porque Carlos siempre estaba ahí. Como estará Sport Life Ibérica para su mujer, María José y para su hijo, Marcos de ahora en adelante", zanjan.