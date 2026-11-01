La familia ha confirmado en un comunicado que Ciara Mageean ha muerto por el cáncer de intestino que le diagnosticaron en 2025

Mageean representó a Irlanda en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020

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La atleta irlandesa Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 metros en 2024, ha fallecido este domingo a los 34 años víctima del cáncer de intestino que le fue diagnosticado, en estadio cuatro, en mayo de 2025, ha confirmado este domingo su familia en un comunicado.

"A las 06:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer, rodeada de sus seres queridos. Una hija, hermana, mujer y amiga muy querida, además de una fuente de inspiración para muchos. La echaremos profundamente de menos. Que su alma descanse en paz", expresa el comunicado.

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Representó a Irlanda en los JJOO de Río y Tokio

Mageean representó a Irlanda en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, pero no pudo participar en París 2024 debido a una lesión en el tendón de Aquiles. Antes, en 2024, logró el primer gran título de su carrera al conquistar la medalla de oro en la final de 1.500 metros de los Campeonato de Europa de atletismo de Roma.

En la misma prueba, se colgó una plata en el Europeo de Múnich 2022 y un bronce en el de Ámsterdam 2016, además de otra presea de bronce en el Europeo en pista cubierta de Glasgow 2019. En 2023, se quedó a las puertas del podio al finalizar cuarta en el Mundial de Budapest.

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La Federación de Atletismo de Irlanda mostró su pesar por el fallecimiento de Mageean. "Ciara fue una figura muy querida e inspiradora que marcó la vida de muchísimas personas. Su valentía, su calidez y su espíritu dejarán un legado duradero. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de Ciara en estos momentos tan sumamente difíciles", señaló el organismo en un comunicado.