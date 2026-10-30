Michel Pineda, conocido popularme como 'Monsieur' por su doble nacionalidad francesa, ha fallecido en el Principado de Andorra

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La cuenta oficial del Espanyol ha comunicado la muerte del exfutbolista hispano francés Michel Pineda, a los 62 años. Según la cadena COPE, la causa del fallecimiento ha sido un infarto. Nacido en Gien (Francia) en 1964, Pineda defendió la camiseta del Espanyol entre los años 1984 y 1990, en los que disputó 233 partidos oficiales y anotó 73 goles, según el comunicado.

Tras seis temporadas defendiendo la camiseta del club catalán, regresó a su país natal, donde jugó en el Toulon (1990-93). En sus últimas tres temporadas como profesional (1993-96), volvió a España y jugó con el Racing de Santander, el Lleida y el Alavés, en el que colgó las botas. Por ello, han sido varios clubes los que han mostrado sus condolencias en sus redes sociales:

El jugador falleció de un infarto en Andorra

"Les informamos que Michel Pineda Uzaeta ha fallecido a los 62 años (1964-2026). Pineda llegó al club en 1984 y disputó seis temporadas con el equipo, sumando 233 partidos y 73 goles oficiales. El delantero formó parte de la plantilla finalista de la Copa de la UEFA en la temporada 1987/88 y fue uno de los jugadores más queridos de su generación. Q.E.P.D. Gloria a los héroes del Espanyol", han dicho desde la cuenta oficial del club.

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"Desde el Real Racing Club, lamentamos profundamente el fallecimiento de Michel Pineda , autor del gol que supuso el ascenso a LaLiga en 1993. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y antiguos compañeros de profesión. Siempre uno de los nuestros. Descanse en paz", ha añadido el Racing.

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La vida personal del exfutbolista, apodado popularmente Monsieur por sus orígenes franceses, estuvo marcada por sus raíces familiares migrantes y un fuerte vínculo con el Principado de Andorra, donde ha fallecido. En el plano sentimental, estuvo casado y posteriormente divorciado de una conocida modelo de origen griego. Más adelante, rehízo su vida con Montserrat Cardelús, una ciudadana andorrana con la que tuvo dos hijas.