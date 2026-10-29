Celia Molina 29 OCT 2026 - 13:42h.

La Agrupación Deportiva Sprint ha comunicado la muerte de la saltadora de longitud Julieta Gallego, promesa del atletismo español

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: el Gobierno actualiza a 69 los fallecidos

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Un día después del trágico accidente ferroviario de Urda - el segundo que tiene lugar este año en España -, en el que dos trenes de alta velocidad que se dirigían a Sevilla chocaron mortalmente, se ha dado a conocer una muerte en el seno del atletismo español. La Federación de Atletismo ha confirmado, a través de sus redes sociales, que la saltadora de longitud Julieta Gallego, de 24 años recién cumplidos, es una de las víctimas del siniestro de Toledo.

La atleta, antigua alumna del Colegio Alemán de Madrid, había cumplido 24 años hace unos días, el pasado 9 de octubre, y competía de forma asidua en los campeonatos de España por clubes. Con un mejor salto de 5,90 metros, Julieta era una de las componentes más destacadas de su club, la Agrupación Deportiva Sprint, y una promesa de nuestro atletismo.

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Ella es una de las 69 víctimas que ya han sido identificadas tras el trágico accidente, que, a falta de un informe forense, se habría producido por el fallo del sistema de frenado LBZ y las erróneas indicaciones desde el control de Atocha, desde donde le dijeron a la maquinista del AVE que podía continuar "la marcha a velocidad normal", invistiendo la parte trasera del Iryo minutos después.

Julieta vivía en Alemania y había venido a pasar unos días

"La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la Agrupación Deportiva Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Queremos transmitir nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros de club. Descanse en paz", han dicho en la cuenta de X de la Federación.

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Era una gran promesa del salto de longitud

Por su parte, la Agrupación Deportiva Sprint también le ha dedicado un emotivo mensaje de despedida: "Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta, Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo. En todo el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y todas las personas que la querían. Descansa en paz, querida Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia", han publicado en sus redes.

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Igualmente, Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEF) ha lamentado su pérdida: "Hay golpes que duelen en lo más hondo de la familia del atletismo. Hoy el deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío. Hacemos extensivas nuestras condolencias a todas las víctimas del accidente, familiares y amigos", ha escrito.

En febrero de 2023, Julieta obtuvo el cuarto puesto de España Sub-23 en pista cubierta durante el campeonato celebrado en Antequera. En julio de 2024, quedó octava en el Campeonato de España Sub-23 al aire libre en Burgos con una marca de 5,62 metros. En el último año, había residido en Alemania, donde continuaba su progresión deportiva vinculada al club LAC Berlin, pero, justamente, se encontraba pasando unos días en España cuando tuvo lugar el accidente que le costó la vida.