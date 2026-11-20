Alberto Hierro, exciclista de 48 años, ha sido hallado muerto en una carretera de Igorre, Vizcaya

Fueron varios conductores que circulaban por la zona los que encontraron al ciclista sobre el asfalto

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VizcayaConmoción y luto en el mundo del deporte al conocerse la noticia de la muerte de Alberto Hierro. El exciclista de 48 años ha sido hallado muerto en una carretera del municipio vizcaíno de Igorre.

Según ha informado el medio de comunicación 'El Comercio', el fallecimiento ocurrió el pasado miércoles 18 de noviembre en la carretera BI-3527 minutos antes de las 17.00 horas.

La muerte de Alberto Hierro

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha apuntado a que el deportista, que militó en el equipo Café Baqué, sufrió "algún tipo de desfallecimiento".

Todo ocurrió el pasado miércoles 18 de noviembre cuando varias personas dieron aviso a Emergencias al encontrar al deportista tendido en el suelo de la carretera.

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Al parecer, fueron varios conductores que circulaban por la zona los que encontraron al ciclista "sobre el asfalto y alertaron a Emergencias", indica el medio de comunicación.

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Nada más recibir la noticia, un equipo de sanitarios se acercó hasta la zona y, lamentablemente, solo pudieron confirmar la muerte del deportista. Ahora, el cuerpo sin vida del ciclista será sometido a "una autopsia para determinar las causas del fallecimiento", terminan indicando desde 'El Correo'.

La trayectoria del deportista

Conocido en el mundo del ciclismo vasco, Alberto Hierro participó en los equipos aficionados Pinturas Banaka y Café Baqué. En 2003, Alberto Hierro pasó a profesionales del propio equipo Café Baqué.

Además, también formó parte de otras competiciones como la Volta a Cataluña, Vuelta a Andalucía, Euskal Bizikleta o la Subida a Urkiola.