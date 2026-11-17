La Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York ha confirmado la muerte del cineasta sin detallar las causas del deceso

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El cineasta Ray Tintori, pareja de la actriz y de la exintegrante de 'Saturday Night' Live Heidi Gardner, ha fallecido a los 43 años. La noticia fue confirmada por la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York el lunes 16 de noviembre y su muerte sigue siendo objeto de investigación.

Tintori irrumpió en el mundo del cine como director con el cortometraje de 2005 'Jettison Your Loved Ones'. Posteriormente, dirigió el cortometraje de 2007 'Death to the Tinman' y un cortometraje de la NBA que narraba las finales de 2016. También ha dirigido vídeos musicales para varios artistas destacados, entre ellos MGMT, The Killers y Arcade Fire. Entre sus trabajos se incluyen 'Electric Feel' y 'Kids' de MGMT, así como 'Spaceman' de The Killers.

Su muerte sigue siendo objeto de investigación

El año pasado, apareció en la película de 2025 'Marty Supreme' como cámara en la final de Wembley, según una publicación de Instagram de diciembre de 2025 que compartió. Incluso, llegó a grabar las "tomas en blanco y negro de 16 mm para la secuencia del noticiario" de la película protagonizada por Timothée Chalamet.

Fuera de su trabajo, Tintori encontró el amor junto a la estrella de SNL Heidi Gardner, también de 43 años. Hizo pública su relación en Instagram en julio de 2025, compartiendo una serie de fotos de la actriz con motivo de su cumpleaños. "Feliz cumpleaños al ángel de la realidad @heidilgardner", escribió entonces. "Más guapa y elegante que la luna, y, con diferencia, la persona más genial que he conocido jamás. Mi canción favorita del mundo eres tú cantando suavemente en mi oído. Mi color favorito es el dorado del centro de tus ojos".

En el muro de la actriz, hoy pueden leerse comentarios como: "Siento muchísimo lo que te ha pasado. Yo enviudé cuando era más joven y solo quería que supieras que vas a superar esto. No siempre será tan oscuro y agobiante como lo es ahora mismo. Tómate las cosas hora a hora, día a día, semana a semana. No hay un manual para el duelo. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo superarás".

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Desgraciadamente, antes de esta noticia, la intérprete ya atravesaba un complicado proceso de duelo por la reciente muerte de su madre, que falleció como consecuencia de un glioblastoma. Hasta el momento, Heidi Gardner no se ha pronunciado sobre esta dura pérdida, a la espera de que tanto la causa como las circunstancias del fallecimiento se determinen tras un examen más exhaustivo.