Candela Hornero Madrid, 19 NOV 2026 - 17:26h.

El actor estadounidense ha fallecido cinco días después de sufrir un atropello

Su estado empeoró repentinamente antes de que pudiera ser intervenido para tratar las fracturas en las costillas

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Larry Poindexter, actor y cantante estadounidense, ha fallecido el pasado 18 de noviembre a los 66 años, cinco días después de sufrir un atropello en Studio City, el barrio de Los Ángeles en el que vivía.

Según ha publicado el medio estadounidense Deadline, el accidente tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, cuando Poindexter salió a comprar y fue atropellado por un automóvil al cruzar la calle. Como consecuencia del impacto, sufrió varias contusiones en las costillas y tuvo que ser trasladado a un hospital.

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Los médicos tenían previsto intervenirle este miércoles para tratar las fracturas que presentaba. Sin embargo, el actor empeoró de forma repentina antes de que pudiera realizarse la operación. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Una vida ligada al mundo de la interpretación

Larry Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas y creció en una familia vinculada al mundo artístico. Su padre, H. R. Poindexter, fue diseñador de iluminación y escenografía y ganador de un premio Tony, mientras que su madre, Sue Ann Erdman, era cantante de ópera.

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Su carrera como actor comenzó en 1982, cuando participó en un episodio de la serie A New Day in Eden. Poco después dio el salto al cine con Thursday's Child.

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Uno de sus primeros papeles destacados llegó en 1984, cuando interpretó a Ben Welch durante 30 episodios de la serie Days of Our Lives. También formó parte del reparto de Santa Bárbara, donde dio vida a Justin Moore en 23 episodios. Su trayectoria en la televisión estadounidense continuó con apariciones en ficciones tan conocidas como Días felices, Con ocho basta y Los problemas crecen.

Uno de sus trabajos más reconocidos llegó en 2003 con la película S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson, en la que interpretó al capitán Tom Fuller, miembro del Departamento de Policía de Los Ángeles.

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A lo largo de los años, Poindexter también participó en otras producciones televisivas populares. Interpretó a Asher Thomas en General Hospital y a Dalton Lowne, un personaje recurrente durante la tercera temporada de JAG.

Su carrera también le llevó a aparecer en series de gran éxito como Friends, donde interpretó al bombero Dave en el episodio 'The One with the Candy Hearts', emitido en 1995. Además, participó en diferentes temporadas de CSI, en las que dio vida al investigador de incendios Jack Clarke y al fiscal de distrito Claude Melvoy, entre otros.

Entre sus otros trabajos destacan sus apariciones en Bones, donde interpretó al senador Bethlehem en 2005, en Cómo conocí a vuestra madre (How I Met Your Mother), serie en la que encarnó a Joe Donova en 2010 y en El mentalista bajo el personaje de Quinton Bosh en 2012.