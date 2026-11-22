El acto contó con la presencia de la pareja del futbolista, su hermana y su padre

Un emotivo homenaje en el que participaron los 75.000 espectadores que se encontraban en el estadio

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En el Santiago Bernabéu se vivió este sábado uno de los momentos más emotivos de la temporada. El Real Madrid y el Celta de Vigo rindieron un sentido homenaje a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido, en un acto que contó con la presencia de la pareja del futbolista, su hermana y su padre.

Un emotivo acto totalmente sorpresa en el que participaron los 75.000 espectadores que se encontraban en el estadio y que bañó en lágrimas a los familiares del jugador fallecido.

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Los futbolistas del Real Madrid y el Celta saltaron al terreno de juego con el 9 y el nombre de De Miguel a la espalda. Florentino Pérez y Marián Mouriño, presidenta del Celta, acompañaron a la familia de De Miguel hasta el centro del campo. En el fondo sur, una lona con la imagen de De Miguel se sumaba al homenaje.

Fede Valverde, Sandie Toletti, Sergi Llull y Iago Aspas, los capitanes de los primeros equipos del Madrid y del Celta, se sumaron al homenaje portando una camiseta de cada equipo firmada. Sentimientos a flor de piel y una ovación interminable del Bernabéu.

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El homenaje terminó con un minuto de silencio

Un minuto de silencio puso la guinda al homenaje al futbolista. Un momento de profunda emoción en todo el Santiago Bernabéu y que puso fin a un acto que se prolongó durante cinco minutos.

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