La baguetes también se tienen que beneficiar del IVA superreducido del 4 % del pan común, según el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que se debe aplicar al pan 'especial' como las baguetes el IVA superreducido del 4% que se aplica al pan común porque "no hay pan alguno, como bien de primera necesidad (...), al que la ley fiscal haya querido tratar de una manera distinta y peor que al que se considera pan común".

Los magistrados explican que excluir el pan 'especial' del impuesto superreducido contradice el Derecho de la Unión Europea (UE), toda vez que un consumidor medio no es capaz de apreciar si este tipo de producto incluye en su elaboración ingredientes añadidos a los que se exigen para calificarlo como pan común.

El Supremo concluye que el pan 'baguette' que ofrece la empresa debe ser considerado pan común porque no existe una diferencia sustancial que permita negar el IVA superreducido. En este sentido, insiste en que incorporar una "irrelevante cantidad de gluten a la composición de la masa" no es percetible por el consumidor ni supone un elemento diferenciador que le exima del impuesto superreducido.

En sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que si la propia norma no diferencia entre estas dos clases de pan, "no cabe crear una distinción que en la ley no está expresada con claridad".