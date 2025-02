En este sentido, apuntó que nunca entendió "mucho" los principios del PSOE pero que cada vez los entiende "menos", ya que el Estado da "más dinero" a la autonomía con la renta per cápita más alta y "menos" a la que tiene la renta per cápita más baja.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha calificado de "trampa" la propuesta del Gobierno central porque "ni es una quita, ni una reestructuración", y ha criticado que el Ejecutivo "condena" a la Comunidad Valenciana al no incluir el cambio de modelo autonómico, el fondo de nivelación transitorio y porque "no se atiende su infrafinanciación en ese cálculo que ha presentado" para la condonación de deuda.

Mazón ha recalcado que el Consell ha exigido "desde siempre" tres cuestiones que "nos están negando". La primera es "un nuevo sistema de financiación que acabe con la discriminación absoluta de la Comunitat Valenciana", porque el actual está "caducado" y la perjudica "a más no poder". "No nos van a despistar y no nos van a separar de ese mensaje", ha asegurado, antes de insistir en que "somos la (comunidad) peor financiada de España desde hace demasiados años"