Los de Puigdemont se han apuntado el tanto del aumento de los Mossos y los jueces en Cataluña. El tercer acuerdo se ha producido con Esquerra Republicana: el perdón de parte de la deuda de Cataluña, unos 17.100 millones de euros. Esto ha sido abordado por el Gobierno ampliando esa co ndonación de deuda a todas las autonomías.

La ministra, con el anuncio ya hecho de Junqueras, pone el acento en que lo pactado con los independentistas catalanes es bueno para todas las autonomías, en especial Andalucía o la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no cuenta con todos los apoyos: "Desde el Partido Popular se va a votar que no", ha dicho Alberto Núñez Feijóo, a lo que se ha unido las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "No se puede tener más cara dura".