Hacienda lo confirma: este es el nuevo apartado en la declaración de la Renta dedicado a las criptomonedas

Desde el ecosistema cripto español, figuras como el divulgador fiscal José Trecet o la economista y youtuber Andrea G. Rodríguez han destacado en sus canales y perfiles sociales la importancia de no descuidar estas obligaciones. Ambos insisten en que "las criptomonedas ya no están en un limbo legal, y Hacienda está dando pasos firmes hacia su normalización fiscal".

Rodríguez, en una reciente entrevista en El Español, recalcó que muchos jóvenes usuarios de criptoactivos siguen pensando que operar desde plataformas descentralizadas les exime de declarar. "Esto es un error: Hacienda no necesita saber qué tienes, sino cuándo lo has vendido y cuánto has ganado"