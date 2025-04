La ley de la gravedad no existe para los precios, y una vez que te acostumbras a pagar una habitación de hotel que antes costaba 120 euros a 150 euros, no hay marcha atrás. No es extraño que muchos turistas españoles estén prefiriendo destinos extranjeros por precio. No olvidemos que ya veníamos de una subida del 11% el año pasado. Y de un encadenamiento de precios precovid del 29%. Este es el gran riesgo de la industria turística. No hay un problema de calidad, que es muy alta, sino de competitividad