La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en junio en 1,691 billones de euros

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en junio en 1,691 billones de euros, un 4 % más respecto al mismo periodo de 2024, si bien la ratio sobre PIB descendió al 103,4 %, 1,9 puntos porcentuales inferior a la de un año antes (105,3 %).

De acuerdo con los datos avanzados este lunes por el Banco de España, el importe de la deuda ha aumentado en 27.466 millones respecto al mes anterior, un 1,6 %, en tanto que la ratio es 1,1 puntos superior a la registrada en mayo (102,3 % del PIB).

Deuda del Estado

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1,53 billones de euros, un 4,5 % más interanual, que equivalen al 93,9 % del PIB, mientras que el endeudamiento de las administraciones de la Seguridad Social fue de 126.178 millones, un 8,6 % más interanual, que suponen el 7,7 % del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 342.663 millones, equivalentes a un 21 % del PIB, con un incremento interanual del 1,5 %.

La deuda de las corporaciones locales se situó en 23.394 millones (1,4 % del PIB), tras descender un 0,6 % interanual.

Al cierre de junio, la mayor parte de la deuda pública española se encontraba en valores a largo plazo (1.437.413 millones), mientras que el resto se repartía en préstamos (172.115 millones), valores a corto plazo (75.838 millones) y efectivo y depósitos (5.433 millones).