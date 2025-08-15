Sergio Delgado 15 AGO 2025 - 08:30h.

Pueden solicitarla aquellas personas que se responsabilizan de un menor con una discapacidad igual o superior al 33%

El apoyo económico a las familias con personas dependientes es una pieza clave del sistema de protección social en España. Una de las herramientas destinadas a este fin es esta prestación, que proporciona ayuda a quienes asumen el cuidado diario de menores o adultos con necesidades especiales, permitiéndoles hacer frente a los gastos derivados de esta situación.

Esta ayuda, gestionada por la Seguridad Social, está orientada a aliviar el esfuerzo económico de las familias que tienen a su cuidado a personas con cierto grado de discapacidad, sin importar el nivel de ingresos.

Su objetivo no solo es ofrecer un respaldo financiero, sino también reconocer el compromiso que implica asumir estas responsabilidades de forma continua.

A quién está dirigida la ayuda

Pueden solicitarla aquellas personas que conviven y se responsabilizan del bienestar de un menor con una discapacidad igual o superior al 33%, así como mayores de edad cuya discapacidad alcance al menos el 65%.

También está contemplada para personas con discapacidad que se encuentren en situación de orfandad o abandono total, siempre que cumplan los requisitos legales de edad y grado de discapacidad.

Este apoyo está disponible para progenitores, tutores, representantes legales o personas con guarda de hecho, y también puede ser solicitado por las propias personas con discapacidad cuando no haya un tutor legal. Es obligatorio, en todos los casos, que la persona solicitante y la persona con discapacidad residan legalmente en territorio español.

Requisitos para acceder al beneficio

Para poder solicitar esta ayuda, la persona interesada debe acreditar la convivencia y responsabilidad del cuidado, además de residir de forma legal en España. Es imprescindible que ninguno de los progenitores esté percibiendo prestaciones similares procedentes de mutualidades u organismos paralelos como MUFACE, ISFAS o MUGEJU.

En caso de que sea una persona con discapacidad quien solicite la ayuda para sí misma, deberá cumplir con los mismos requisitos de residencia y contar con una certificación oficial que acredite el grado de discapacidad correspondiente. No se requiere acreditar un determinado nivel de renta, ya que esta ayuda no está sujeta a límites de ingresos.

Cómo se solicita la prestación por hijo a cargo con discapacidad

El proceso de solicitud puede realizarse en cualquier momento del año y no exige la existencia de una convocatoria específica. Una vez presentada, el derecho al cobro se hace efectivo desde el primer día del trimestre siguiente a la fecha en la que se haya tramitado la petición.

Es necesario presentar el documento de identidad del solicitante, así como el del beneficiario en caso de que sea mayor de edad. Además, se debe aportar el certificado de discapacidad, el libro de familia y, si corresponde, documentos adicionales que acrediten la representación legal o la tutela.

Quienes dispongan de certificado digital o estén dados de alta en el sistema Cl@ve pueden realizar este trámite de forma completamente electrónica. En caso contrario, es posible presentar la documentación en los centros de atención e información de la Seguridad Social, solicitando cita previa.

Cuánto se cobra y cómo se calcula

El importe varía según la edad del beneficiario y el grado de discapacidad. En el caso de menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 33%, el pago se realiza de forma semestral. Para mayores de edad con discapacidad del 65% o superior, el abono es mensual. Las cantidades oscilan desde los 1.000 euros anuales hasta casi los 9.000.

Este importe puede ser revisado cada año, y está sujeto a cambios según las condiciones del beneficiario o de la unidad familiar. Si durante el periodo de percepción se produce alguna modificación en la situación familiar o en el grado de discapacidad, es obligatorio informar de inmediato a la Seguridad Social para que se ajusten las condiciones o se mantenga el derecho a la ayuda.

Qué hacer si hay problemas con la solicitud o con el cobro

Si la resolución tarda más de 45 días sin respuesta, se considera denegada por silencio administrativo. En este caso, se puede presentar una reclamación previa ante la Seguridad Social, dentro del plazo legal de 30 días hábiles. También es recomendable verificar el estado del expediente a través de los canales electrónicos habilitados por la administración.

Cuando se deniega la solicitud, la persona interesada tiene derecho a impugnar la resolución. El procedimiento administrativo ofrece un plazo adicional para que la entidad resuelva la reclamación, que suele ser de 45 días hábiles desde su presentación.