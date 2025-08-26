El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre

La convocatoria cuenta con más de 16,2 millones de euros de presupuesto

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha aprobado la convocatoria de ayudas del programa Moves III para el año 2025, destinado a incentivar la movilidad eléctrica. El plazo para presentar solicitudes se abrirá este miércoles y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Quiénes pueden beneficiarse con el Moves III en 2025

Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), podrán acceder a estas ayudas personas físicas con residencia fiscal en la región que desarrollen actividades económicas y figuren en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Tributaria. También están incluidas las personas mayores de edad que no realicen actividad económica (o menores en caso de discapacidad), comunidades de propietarios, entidades jurídicas y otras figuras cuyo NIF comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.

Más entidades elegibles

Asimismo, podrán optar a estas subvenciones las Entidades de Conservación de Polígonos, las Sociedades Agrarias de Transformación con NIF que comience por V, así como las entidades locales y organismos públicos dependientes de la Administración regional, siempre que no desarrollen actividades de mercado.

Dotación presupuestaria Moves III en Castilla La Mancha

La convocatoria dispone de un crédito total de 16.228.734,35 euros, destinado a la compra de vehículos eléctricos e instalaciones de puntos de recarga. Estos fondos proceden del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y están financiados mediante transferencias de los Presupuestos Generales del Estado.