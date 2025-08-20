Esta es la plataforma digital para solicitar las ayudas a la movilidad eléctrica

Sergio Delgado 20 AGO 2025 - 14:20h.

La Comunidad de Madrid destinará 57,1 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2025

Vehículos de movilidad personal: cuáles son y qué normas dicta la DGT para el buen uso de este transporte

La transición hacia un modelo de transporte más sostenible avanza con fuerza en España, impulsada por incentivos públicos y una creciente conciencia ambiental. Las ayudas a la movilidad eléctrica se han convertido en una herramienta clave para fomentar la adquisición de vehículos no contaminantes y el desarrollo de infraestructuras de recarga.

La Comunidad de Madrid ha dado un paso adelante en esta estrategia con el lanzamiento de una nueva plataforma digital destinada a simplificar el acceso a estas ayudas.

Desde este mes de julio, ya está disponible en el portal de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), convirtiéndose en la primera región de España en activar el Plan Moves III 2025 bajo un sistema totalmente digitalizado.

Una plataforma para acceder a las ayudas a la movilidad eléctrica

El nuevo sistema ha sido diseñado con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación y eliminar trámites innecesarios. Una de sus principales ventajas es que permite a los propios beneficiarios realizar directamente las gestiones necesarias, sin depender de intermediarios.

De este modo, se agiliza el acceso a las ayudas a la movilidad eléctrica, tanto para la compra de vehículos eléctricos como para la instalación de puntos de recarga.

A través de Fenercom, organismo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, el Ejecutivo autonómico destinará 57,1 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa está alineada con el objetivo de facilitar la adopción de tecnologías limpias por parte de ciudadanos, autónomos, comunidades de propietarios, empresas y administraciones públicas.

Madrid ha establecido un mecanismo basado en el principio de orden cronológico. Las solicitudes registradas entre el 1 y el 23 de enero de este año se integrarán automáticamente en la nueva convocatoria, y el resto podrá acogerse a las nuevas bases reguladoras a través de la plataforma digital. Esta estrategia busca garantizar mayor transparencia y eficiencia en el reparto de los fondos disponibles.

Madrid sobresale en ayudas y matriculaciones eléctricas

La Comunidad de Madrid no solo toma la delantera en cuanto a la gestión digital de las ayudas a la movilidad eléctrica, sino que también lidera a nivel nacional en volumen de solicitudes concedidas.

Durante la convocatoria anterior del Plan Moves III, la región aprobó más de 241 millones de euros en incentivos, con casi 80.000 expedientes gestionados con éxito. Estos datos reflejan una alta implicación de los madrileños en la transición hacia una movilidad más respetuosa con el medio ambiente.

Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Madrid también encabeza el ranking nacional de matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Solo en 2023, la región acumuló más del 25% de todas las nuevas matriculaciones de coches eléctricos en España.

La movilidad eléctrica en España, por su parte, experimenta un crecimiento sostenido. El parque de vehículos eléctricos superó los 150.000 en circulación en 2023, mientras que los puntos de recarga públicos activos ya alcanzan los 25.000, según datos de la patronal AEDIVE.

Sin embargo, el ritmo todavía es inferior al de otros países europeos, por lo que las ayudas a la movilidad eléctrica siguen siendo esenciales para acelerar esta transición.

Un instrumento clave para la transformación del transporte

Gracias a este canal, se elimina gran parte de la burocracia que anteriormente ralentizaba el proceso y se favorece una relación más directa entre los ciudadanos y la administración.

Esta herramienta digital no solo facilita el acceso a los fondos disponibles, sino que también refuerza la transparencia del sistema, ya que cada solicitud será atendida en función del orden de entrada.

Además, permite que el seguimiento de los expedientes se realice de forma automatizada, con notificaciones en tiempo real sobre el estado de la tramitación.

La digitalización del acceso a las ayudas a la movilidad eléctrica también representa un avance en la eficiencia administrativa. Reduce la carga de trabajo manual, permite un mejor control del presupuesto asignado y optimiza los recursos públicos disponibles para la descarbonización del transporte.