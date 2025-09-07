La nueva ordenanza prohíbe la presencia de animales domésticos en las playas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre,

Vacaciones con mascotas: las dificultades de viajar con un perro en España

Compartir







CoruñaEl Ayuntamiento de A Coruña ha rechazado las peticiones ciudadanas que pedían permitir el acceso de perros a las playas durante el verano. La nueva ordenanza de uso de arenales, que será sometida a votación definitiva en el pleno del 11 de septiembre, prohíbe la presencia de animales domésticos en las playas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con excepción de la playa de Bens, única considerada canina. Las infracciones podrán sancionarse con multas de hasta 750 euros.

La ordenanza, impulsada por PSOE y BNG y aprobada inicialmente en junio, recibió siete alegaciones, la mayoría solicitando ampliar los horarios o zonas habilitadas para perros. El PP propuso permitir su acceso en horario nocturno, entre las 22:00 y las 10:00, pero el Gobierno local alegó que esa medida es incompatible con la obtención de la bandera azul.

Aunque el Concello ha rechazado las principales demandas, sí aceptó algunas enmiendas del PP, como incluir expresamente la obligación de garantizar la accesibilidad universal a las playas, tal como establece la legislación vigente. No se aceptaron otras propuestas, como exigir planes medioambientales para conciertos o eventos populares.

Entre las alegaciones rechazadas, también se solicitó declarar nuevas playas caninas, como As Amorosas, ampliar los horarios permitidos para canes, o incluso implementar transporte público hacia zonas habilitadas. El Concello, aunque mantiene la prohibición, dejó abierta la puerta a futuras áreas de esparcimiento para perros, sin concretar medidas por ahora.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La normativa también considera infracciones leves otros comportamientos incívicos, como dejar basura en la arena o en el agua, abandonar anzuelos o cebos de pesca, y usar altavoces a alto volumen que molesten al resto de los usuarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Críticas de colectivos animalistas

Las asociaciones “Somos Pet Friendly” y “Can Coruña”, junto con ciudadanas a título individual, han mostrado su disconformidad con la decisión municipal. "En A Coruña hay más de 30.000 perros que, durante el verano, quedan sin espacios adecuados para disfrutar del litoral, ni siquiera en horario nocturno. La normativa choca bastante con una ciudad que fue declarada "pet friendly" en marzo de 2020.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Critican la playa de Bens, el único arenal autorizado para perros. "Está muy alejada del centro (a unas dos horas caminando), carece de servicios básicos como duchas o aseos y se encuentra en mal estado de conservación. Según organizaciones ecologistas, Bens es una de las playas más contaminadas de Europa y ni siquiera está incluida en el registro de aguas de baño de Galicia."

Desde “Somos Pet Friendly” también cuestionan el uso de la bandera azul como argumento para limitar el acceso de mascotas. "Se trata de un galardón privado que impone condiciones que pueden contradecir la legislación, como impedir el acceso incluso a perros de salvamento o de fuerzas de seguridad. En su lugar podrían optar por certificaciones basadas en normas ISO, más rigurosas y con criterios de calidad internacional".

Las asociaciones también han señalado que en plenos anteriores, tanto el BNG como el PP se mostraron favorables a permitir el acceso nocturno de perros a las playas, lo que les hace cuestionar que todas las alegaciones hayan sido rechazadas antes del pleno.

Una petición en la plataforma Change.org impulsada por una ciudadana coruñesa pide que se pueda llevar a los perros entre las 21.00 y las 10.00 y ya ha superado las 4.000 firmas.