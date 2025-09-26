El Ministerio de Economía valoran que este dato “certifica el dinamismo de la economía española”

La economía española mantiene su ritmo: crece un 0,7 % en el segundo trimestre por el tirón de inversión y consumo

El PIB español creció un 0,8% entre abril y junio, según el dato definitivo publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato supone una décima al alza del crecimiento de la economía, dos décimas superior al del trimestre anterior (0,6 %), gracias a la buena marcha de la inversión y del consumo de los hogares.

Los datos de contabilidad nacional reflejan que el crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, que ha aportado 0,8 puntos, mientras que la contribución de la demanda externa (exportaciones e importaciones) ha sido prácticamente nula.

La inversión se aceleró y pasó de crecer un 0,3 % en el primer trimestre al 1,8 % en el segundo, mientras que el consumo de las familias mejoró tres décimas, hasta el 0,8 %, y el gasto en consumo final de las administraciones públicas se incrementó un 0,1 %, una décima menos.

La inversión en vivienda se ralentiza, ya que solo aumentó un 0,6 %, un dato que contrasta con el incremento del 1,5 % del primer trimestre, mientras que la inversión en maquinaria se frena levemente y aumenta un 1,2 %, frente al incremento del 1,4 % de los tres primeros meses del año.

Las exportaciones de bienes y servicios se frenaron 1,1 puntos y aumentaron un 1,3 %, mientras que las importaciones aumentaron un 1,6 %, cuatro décimas menos.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha insistido en que estos datos "certifican el dinamismo de la economía española", afianzan la reciente revisión al alza de la previsión de crecimiento del Gobierno para 2025, hasta el 2,7 % y confirman "la robustez" del modelo económico.

La buena marcha del consumo de los hogares "refleja la solidez del mercado laboral y el aumento del poder adquisitivo", agregan las mismas fuentes en un comunicado.

La agricultura se desploma más de un 6 %

Por sectores, el de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fue el único que cayó, un 6,4 %, casi 13 puntos menos que en el trimestre anterior, cuando crecía al 6,4 %, mientras que la construcción es el sector que más crece, un 2,3 %, seguido de los servicios (1 %) y la industria (0,9 %).

Dentro de la industria, la manufacturera avanzó el 1 %, mientras que dentro de los servicios los mayores crecimientos fueron los de comercio, transporte y hostelería (2,7 %), información y comunicaciones y actividades financieras y de seguros, en ambos casos un 2,1 %.

También crecieron, aunque de forma más leve, las actividades profesionales, científicas y técnicas (1 %), y, en sentido contrario, descendieron las actividades inmobiliarias, un 1,2 % y las de administración pública, educación y sanidad, un 0,4 %.

El PIB a precios corrientes aumentó un 5,6 % interanual este trimestre, tres décimas más que en el precedente, mientras que en tasa intertrimestral creció un 1,2 %.

El empleo en números: aumenta la productividad y las horas trabajadas

El empleo de la economía, medido en horas trabajadas, creció un 0,3 % trimestral, así como los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo que aumentaron un 0,8 %.

En términos interanuales, las horas trabajadas crecieron un 1,3 % este trimestre, seis décimas menos que en el precedente y el menor incremento desde el tercer trimestre de 2024, y los puestos equivalentes a tiempo completo lo hacen un 3,5 %, seis décimas más que en el trimestre precedente y su tasa más alta desde el primer trimestre del año pasado, detalla el INE.

La productividad por hora trabajada creció el 0,5 % en un trimestre en el que la remuneración de los asalariados aumentó el 1,6 %, frente al incremento del 0,1 % del excedente de explotación bruto/renta mixta bruta (asimilable al margen empresarial). Los impuestos netos sobre la producción y las importaciones subieron el 3,8 %.

La serie trimestral del PIB desde el primer trimestre de 2022 se ha actualizado, de acuerdo con el calendario de la revisión ordinaria del INE, un periodo en el que se han revisado al alza las tasas intertrimestrales de siete trimestres y a la baja las de cuatro trimestres.