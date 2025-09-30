Claudia Barraso 30 SEP 2025 - 18:38h.

Banco Sabadell ha comunicado que finalmente rechaza la oferta de BBVA para la OPA: "Destruye valor para sus accionistas"

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la nueva oferta de BBVA sobre Sabadell y amplía el plazo de aceptación

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado la documentación emitida por el Banco Sabadell donde anuncia que finalmente ha decidido rechazar la nueva oferta de BBVA en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA). El informe ha sido publicado en su perfil de la red social 'X', mostrando toda la documentación presentada por el Banco Sabadell.

El consejo de administración de Banco Sabadell considera que contempla una mejora del 10% y la modificación de su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones, "infravalora al Sabadell y destruye valor para sus accionistas", según han explicado en las primeras páginas de la presentación que han publicado donde muestran los datos que representan esa pérdida.

De la misma manera, desde el consejo también han querido avisar a los accionistas que aceptan la oferta de los riesgos que han sido evaluados y analizados previamente a este rechazo. "Todos aquellos que decidan aceptar esta oferta que implica la modificación de la OPA por parte de BBVA se enfrenta a riesgos e incertidumbres importantes en caso de una posterior oferta obligatoria en efectivo".

Sin embargo, el informe señala que el accionista de Banco Sabadell y consejero David Martínez tiene intención de acudir al canje al considerar que "la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva".

Las explicaciones del consejero

Hace tan solo cinco días que el CNMV autorizaba la modificación de las características de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco de Sabadell, según ha informó el supervisor bursátil, que ha amplió el plazo de aceptación de la operación hasta el próximo 10 de octubre, incluido. Sin embargo, ha habido una respuesta mucho antes de lo esperado por parte de la otra parte implicada en el acuerdo.

Según unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, David Martínez ya ha dado las explicaciones correspondientes a esta decisión sobre su asistencia. "He decidido participar en la oferta presentada por BBVA porque considero que la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva", ha dicho Martínez.

"Se ha prestado una enorme atención al precio de la oferta; en mis consideraciones, este factor es secundario a los beneficios estratégicos de la integración de las entidades en el largo plazo. Igualmente, estimo que la interferencia política ejercida ha afectado negativamente a la contraprestación de esta oferta", ha añadido. El pasado 12 de septiembre, cuando el consejo ya rechazó por primera vez la OPA, Martínez afirmó que la operación de BBVA es una estrategia "acertada" pero pedía al banco que reconsiderara el precio.