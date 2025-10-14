Mango sufre un ciberataque que implica un acceso no autorizado a los datos de contacto de sus clientes

Mango ha sufrido un acceso no autorizado a los datos de contacto de sus clientes usados en campañas de marketing, a través de uno de sus servicios externos.

La información expuesta "se limita a los datos de contacto personales usados en campañas de marketing", es decir, nombre (sin apellidos), país, código postal, dirección de correo electrónico y teléfono, informan fuentes de la compañía.

Mango ha explicado que "todo sigue funcionando con normalidad" y que los sistemas corporativos de la compañía no se han visto comprometidos. Asimismo, ha explicado que en ningún caso se ha visto comprometida información bancaria, tarjetas de crédito, DNI, pasaporte, credenciales de acceso ni contraseñas de clientes.

Han activado protocolos de seguridad

La firma ha activado los protocolos de seguridad y ha notificado a la Agencia de Protección de Datos y Autoridades. Mango recomienda a los clientes, de forma preventiva, prestar atención a cualquier "comunicación sospechosa" o solicitudes de acciones inusuales tanto por correo electrónico como por teléfono.

El comunicado de Mango a sus clientes: números de teléfono y emails, filtrados

La empresa tectil ha enviado un mensaje a todos sus clientes a través de email para comunicarle lo ocurrido y explicar cómo han trabajado en solucionarlo: "En línea con nuestro compromiso con la seguridad y privacidad de nuestros clientes, Mango quiere informarte que uno de los servicios de marketing externo ha sufrido un acceso no autorizado a determinados datos personales de clientes".

"La información expuesta se limita a datos de contacto personales utilizados en campañas de marketing: exclusivamente nombre (no se han visto comprometidos tus apellidos), país, código postal, dirección de correo electrónico y teléfono", detallan en el mensaje.

La compañía quiere aclarar a los usuarios que "todo sigue funcionando con normalidad y que la infraestructura y los sistemas corporativos de Mango no se han visto comprometidos". Además, quieren reiterar que "en ningún caso se ha visto comprometida tu información bancaria, tus tarjetas de crédito, tu DNI/pasaporte o tus credenciales de acceso ni contraseñas".

Por último, la compañía traslada tranquilidad a sus clientes y les explican que tras tener conocimiento de lo ocurrido, "se ha activado de inmediato todos los protocolos de seguridad. De conformidad con la normativa vigente y siguiendo nuestras políticas internas, MANGO ha informado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Autoridades".