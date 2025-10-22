Garamendi ha defendido que no comparte los motivos que han llevado a la apertura de la mesa

Declaran improcedente el despido de una trabajadora encargada de un piso de menores en el que se produjo una violación

El presidente Antonio Garamendi abandonará las negociaciones sobre la reforma del despido en España tras entender que se basa "en una premisa que no es cierta", según 'EFE'.

Garamendi señala que la Justicia está a su favor: "Os anuncio, lo habíamos decidido a la mañana el comité ejecutivo, que en el caso de los despidos, es algo que realmente la Justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta".

Garamendi ha afirmado que dejarán las negociaciones

El presidente Antonio Garamendi ha afirmado que dejarán las negociaciones sobre la reforma del despido en España. Las declaraciones las ha dado durante el acto de clausura Asamblea General Ordinaria de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

Garamendi ha defendido que no comparte los motivos que han llevado a la apertura de la mesa: la denuncia de los sindicatos de que no se cumple la Carta Social Europea en materia de indemnización por despido. El presidente ha asegurado que el Tribunal Supremo ha dado la razón a los empresarios.

La CEOE ha decidido no volver a reunirse

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha afirmado que el despido improcedente no es resarcitorio ni disuasorio para las empresas, lo que dejaba abierta la puerta a que los tribunales establecieran indemnizaciones más altas de las previstas en la ley. Pero lo rechaza el Supremo.

Este lunes se abrió la mesa de diálogo social para abordar la reforma del despido. Pero la CEOE ha decidido no volver a reunirse para esto. Garamendi ha criticado que el Ministerio de Trabajo toma medidas "en sentido contrario" a las necesarias para las empresas y que está "trufando con reglamentos" la normativa "con la voluntad de cambiar" lo que han dicho los tribunales.

Para Garamendi se trata de "una pérdida de confianza" y que ha hecho una "llamada al diálogo social" para que las mesas cuenten con la estabilidad suficiente para poder firmar. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido de que el crecimiento económico está dejando fuera "al eslabón más débil de la cadena".