En España 4,3 millones de personas viven en situación de exclusión social severa, de la que un tercio son menores, y a la que se suman buena parte de los 2,5 millones de jóvenes afectados por una precariedad estructural generada por empleos temporales y salarios bajos.

Son datos del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado este miércoles por Cáritas Española, que advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en España en el que se contrae la clase media desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores.

En 2024, la exclusión severa se situó un 52 % por encima de 2007, destaca el estudio que incide en que tras dos décadas de crisis encadenadas la recuperación no ha impedido que España cuente con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa.

El 45% de la población que vive de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza. Es la cifra más alta de la Unión Europea. Y los que más están sufriendo el modelo actual de sociedad son los jóvenes, más de dos millones y medio.

La clase media se reduce por el precio de la vivienda y todos los que la dejan se desplazan hacia capas donde acecha la pobreza.

“Por una habitación para mí y mi hijo me piden 750 euros”

A la vivienda se suma el empleo precario, Milagros es madre soltera, tiene un trabajo a tiempo parcial en Valencia por el que cobra 500 euros. Vive a 50 km porque en Valencia no puede pagar un alquiler. “Por una habitación para mí y mi hijo me piden 750 euros y no me alquilaron por el niño”.

Además de las mujeres, los otros perdedores de este modelo social son los jóvenes, que acceden a su primer empleo en peores condiciones que las generaciones anteriores

La pobreza se hereda, pesa más el código postal que el esfuerzo. María ha intentado salir adelante con su negocio, paga el alquiler del local y su casa, pero los ingresos no dan para más. “Lo que gano es para pagar, no tengo hijos si tuviera me tiro de un puente”.

El dato demoledor es el de la pobreza infantil atrapa al 29% de los menores.