El consorcio vasco de Sidenor acuerda con Pegaso comprar su 29,76% en Talgo por 156,7 millones de euros

Imagen de archivo de un tren TalgoEuropa Press
El consorcio vasco encabezado por Sidenor y participado también por el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital han suscrito un acuerdo con Pegaso para comprar su 29,76% en Talgo por un importe de 156,7 millones de euros.

Al respecto, y paralelamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la cotización en Bolsa de Talgo, volviendo a cotizar después de las 12:30 horas.

El contrato para la compra del 29,7% de Talgo

Concretamente, el contrato suscrito está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas no más tarde del 31 de enero de 2026, incluyendo la suscripción por Patentes Talgo y determinadas entidades financieras y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) de ciertos acuerdos de financiación e instrumentos de cobertura y otros usuales en este tipo de operaciones.

Con la operación, los miembros del consorcio adquirirán en conjunto un total de 36.864.848 acciones de Talgo, representativas del 29,76% de su capital social actual y del 29,99% de los derechos de voto una vez descontada la autocartera de Talgo existente a esta fecha.

De ellas, Pegaso, venderá 33.856.141 acciones de Talgo y los restantes vendedores en conjunto las restantes 3.008.707 acciones, que a su vez serán adquiridas por los miembros del consorcio en las siguientes proporciones.

