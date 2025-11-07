Los viajeros son recibidos con música en directo y degustan un menú con Estrella Michelín

La noche en el ‘Dolce Vita Orient Express’ cuesta 3.500 euros

Compartir







¿Se imaginan un viaje en tren de lujo? Pues es posible, en Italia. El tren ‘Dolce Vita Orient Express’ es una experiencia magnífica, diferente, para recorrer Italia. Eso si, no es una opción apta para todos los bolsillos, cuenta Laura Gallardo en el vídeo.

Solo la llegada a la estación es mágica para los afortunados pasajeros del ‘Dolce Vita Orient Express’.

El tren recibe a los viajeros con una orquesta en directo, que es solo un aperitivo del lujo del que se disfruta en su interior.

Ya en el interior los pasajeros disfrutan de un menú de Estrella Michelín y un toque de cine negro al estilo Agatha Christie. Todo eso ofrece ‘Dolce Vita Orient Express’.

PUEDE INTERESARTE Urbex en Madrid: 5 lugares abandonados para descubrir historias fascinantes

Los detalles del 'Dolce Vita Orient Express'

Este tren recorre diferentes rutas y está diseñado para redescubrir el glamour de mediados del siglo XX en sus vagones y dedicarse a disfrutar del paisaje.

“Al leer el libro de Agatha Christie, todos soñamos con viajar en el Orient Express algún día. Y ahora es incluso mejor, tenemos nuestro propio Orient Express, el de La Dolce Vita, el italiano”, afirma Heinz Beck, chef con tres Estrellas Michelin.

El inconveniente de este tren maravilloso es su precio, que no es apto para todos los bolsillos. Cuenta, desde, 3.500 euros la noche. A pesar de su precio, quienes han viajado en él lo tienen claro. “Hasta ahora es muy agradable. Todo está muy cuidado. Supera mis expectativas”, nos ha confesado Cecilia Re.

“Sería maravilloso, pero no entra en mi presupuesto para unas vacaciones”, confiesa Valentina Sernicoli, una usuaria de trenes habitual.

Para quienes el ‘Dolce Vita Orient Express’ es un sueño que no podrán hacer realidad, Trenitalia ha lanzado otras propuestas.

Otras vacaciones a bordo de un tren

Una de las más originales, sin duda, es ‘El Monaco Espresso’. Este ferrocarril hace un trayecto de Roma a Múnich, con parada en distintos puntos de Italia y Alemania para visitar los mercadillos navideños más conocidos de la zona.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los viajeros solo lo podrán disfrutar los dos primeros fines de semana de diciembre. Una oportunidad única para volver a disfrutar de la magia de viajar en tren.