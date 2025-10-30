Zoe Armenteros 30 OCT 2025 - 12:17h.

La UE concedió 6.980 bonos a España en la pasada edición de los DiscoverEU' para "viajar en libertad por Europa"

Los interesados deben hacer su solicitud en el Portal Europeo de la Juventud: los seleccionados disfrutarán de un pase de tren gratuito para viajar por Europa durante

La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa con 40.000 bonos de viaje gratis en tren a jóvenes de 18 años para festejar el 40 aniversario del Acuerdo de Schengen. Los interesados podrán optar por uno de esos bonos 'DiscoverEU', para "descubrir Europa disfrutando de esa libertad", de viajar gratis durante un mes y promover el sentido de pertenencia a la Unión Europea, entre los más jóvenes.

Los interesados pueden presentar su solicitud a través del Portal Europeo de la Juventud y si son seleccionados obtendrán un pase de tren gratuito para viajar por Europa durante un mes, entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027. En la edición pasada, la UE concedió 6.980 bonos a España del total de 45.860 solicitudes presentadas.

Los jóvenes pueden planificar sus rutas o inspirarse en las ya existentes y podrán organizar su viaje con sus propios amigos; en este caso, tendrán que presentar sus solicitudes como grupo, con un máximo de cinco personas y cumpliendo determinados requisitos como tener 18 años, residir legalmente en la Unión Europea y países asociados al programa Erasmus+, incluidos Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

Con la convocatoria, la Comisión Europea quiere celebrar los 40 años del Acuerdo de Schengen, firmado entre 29 países europeos y que supuso la eliminación de los controles en sus fronteras interiores y permitió la libre circulación de las personas.

Qué es DiscoverEU

DiscoverEU es una acción del programa Erasmus+ que ofrece a los jóvenes residentes en Europa la posibilidad de viajar y explorar la diversidad de la UE aprender sobre su patrimonio cultural y su historia, y conectar con personas de todo el continente, según el Portal Europeo de la Juventud.

El bono de viaje permite el desplazamiento con los trenes, uno de los medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente, aunque será más flexible en el caso de las personas que viven en islas o en zonas remotas.

Los jóvenes seleccionados, además recibirán una tarjeta de descuentos DiscoverEU que facilita muchos descuentos en alojamiento, así como en eventos de cultura, deporte, transporte local y otros servicios.

Requisitos para obtener un bono DiscoverEU

Para tener la posibilidad de obtener un bono para viajar gratis por Europa son necesarios los siguientes requisitos: