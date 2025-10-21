Los vascos eligen que sus cercanías de Renfe se llamen 'Lottu': este es su significado y los nombres descartados
Lotu, aunque solo con una ''t', en euskera significa, unir
'Txoriburu', 'tontolapiko' o 'ganorabako' entre los insultos en euskera más usados por los vascos
BilbaoEl tren que conecta las tres provincias vascas y sus respectivas ciudades y pueblos se llamará ‘Lottu’. Los vascos han hablado, al menos los que han votado en el proceso participativo abierto por el Gobierno Vasco para elegir nombre al servicio ferroviario de Cercanías en Euskadi, y la mayoría de ellos, el 55 por ciento, ha votado por la opción de ‘Lottu’ y al tratarse de una consulta vinculante, el departamento de Movilidad del Gobierno Vasco asumirá el resultado y desarrollará la nueva marca.
Pero, ¿qué significa 'Lottu'?, y ¿a qué otras opciones ha desbancado? Pues bien, ‘Lottu’ es, en realidad, un término imaginario, que al igual que las palabras con las que rivalizaba, trata de evocar la unión entre territorios. Lo cierto, es que el nombre ‘Lottu’ juega con el verbo en euskera ‘Lotu’ que significa, unir.
Los servicios ferroviarios de cercanías fueron transferidos al Gobierno Vasco el pasado 1 de enero de 2025 y siguen siendo operados por Renfe, en seis rutas, cuatro de Vizcaya, una en Guipúzcoa y otra en Álava: Irún-Brinkola (Guipúzcoa), cuatro líneas en Vizcaya y, desde mayo de este 2025, el itinerario que cruza Álava entre Alsasua (Navarra) y Miranda de Ebro (Burgos).
Los nombres descartados
Además de 'Lottu', elegido en la votación por más de la mitad de las personas que han participado en la elección del nuevo nombre del servicio de Cercanías, existían otras dos opciones. Son las siguientes:
- ‘Lurbil’, con el 30,4 por ciento de los votos, se ha convertido en la segunda opción más votada, aunque lejos de la ganadora. En este caso, también se trata de una palabra imaginaria construida de la unión de dos palabras en euskera: Lur y Hurbil (tierra y cerca, en castellano)
- La tercera y menos votada ha sido la opción de bautizar el servicio ferroviario de Cercanías en Euskadi como ‘Besaide’, en alusión a la cumbre que se encuentra en el corazón de las montañas vascas, situada en el punto en el que confluyen las tres provincias: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
El servicio en manos de Euskadi
Desde que Euskadi gestiona el servicio y durante este primer año, el Departamento de Movilidad Sostenible está trabajando en implementar mejoras en el servicio como los cambios introducidos en enero en la C-3 (Bilbao-Orduña), e incorporar otros nuevos como los mencionados en Álava puestos en marcha el pasado 30 de mayo, la lanzadera Karrantza-Aranguren, que comenzará a funcionar en los próximos meses, o avances en materia de accesibilidad.
El departamento vasco de Movilidad Sostenible pretendía que estas mejoras fueran acompañadas por una marca nueva y diferenciada, y por ello solicitó la participación de la ciudadanía en la votación para decidir el nombre que el servicio de cercanías va a tener en el futuro.
La encuesta estaba encabezada por la pregunta ‘¿Qué nombre te gustaría dar a los trenes de cercanías en Euskadi?’ y tiene carácter vinculante, por lo que el departamento de Movilidad Sostenible asumirá su resultado y desarrollará a partir de ahora la marca seleccionada por la ciudadanía en tanto en cuanto sea aceptada en las correspondientes tramitaciones de registros de marca. Además, la consulta ha supuesto la apertura de una nueva herramienta en la página web de Irekia, el canal del Gobierno Abierto en Euskadi para hacer efectiva la buena gobernanza basada en la transparencia, participación y colaboración.