Maitena Berrueco 21 OCT 2025 - 14:09h.

Lotu, aunque solo con una ''t', en euskera significa, unir

'Txoriburu', 'tontolapiko' o 'ganorabako' entre los insultos en euskera más usados por los vascos

Compartir







BilbaoEl tren que conecta las tres provincias vascas y sus respectivas ciudades y pueblos se llamará ‘Lottu’. Los vascos han hablado, al menos los que han votado en el proceso participativo abierto por el Gobierno Vasco para elegir nombre al servicio ferroviario de Cercanías en Euskadi, y la mayoría de ellos, el 55 por ciento, ha votado por la opción de ‘Lottu’ y al tratarse de una consulta vinculante, el departamento de Movilidad del Gobierno Vasco asumirá el resultado y desarrollará la nueva marca.

Pero, ¿qué significa 'Lottu'?, y ¿a qué otras opciones ha desbancado? Pues bien, ‘Lottu’ es, en realidad, un término imaginario, que al igual que las palabras con las que rivalizaba, trata de evocar la unión entre territorios. Lo cierto, es que el nombre ‘Lottu’ juega con el verbo en euskera ‘Lotu’ que significa, unir.

PUEDE INTERESARTE Los menores de 12 años de Guipúzcoa y Vizcaya ya viajan gratis en el transporte público

Los servicios ferroviarios de cercanías fueron transferidos al Gobierno Vasco el pasado 1 de enero de 2025 y siguen siendo operados por Renfe, en seis rutas, cuatro de Vizcaya, una en Guipúzcoa y otra en Álava: Irún-Brinkola (Guipúzcoa), cuatro líneas en Vizcaya y, desde mayo de este 2025, el itinerario que cruza Álava entre Alsasua (Navarra) y Miranda de Ebro (Burgos).

Los nombres descartados

Además de 'Lottu', elegido en la votación por más de la mitad de las personas que han participado en la elección del nuevo nombre del servicio de Cercanías, existían otras dos opciones. Son las siguientes:

PUEDE INTERESARTE Interrumpida la circulación entre Hernani y San Sebastián tras descarrilar un tren

‘Lurbil’ , con el 30,4 por ciento de los votos, se ha convertido en la segunda opción más votada, aunque lejos de la ganadora. En este caso, también se trata de una palabra imaginaria construida de la unión de dos palabras en euskera: Lur y Hurbil (tierra y cerca, en castellano)

, con el de los votos, se ha convertido en la segunda opción más votada, aunque lejos de la ganadora. En este caso, también se trata de una palabra imaginaria construida de la unión de dos palabras en euskera: La tercera y menos votada ha sido la opción de bautizar el servicio ferroviario de Cercanías en Euskadi como ‘Besaide’, en alusión a la cumbre que se encuentra en el corazón de las montañas vascas, situada en el punto en el que confluyen las tres provincias: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El servicio en manos de Euskadi

Desde que Euskadi gestiona el servicio y durante este primer año, el Departamento de Movilidad Sostenible está trabajando en implementar mejoras en el servicio como los cambios introducidos en enero en la C-3 (Bilbao-Orduña), e incorporar otros nuevos como los mencionados en Álava puestos en marcha el pasado 30 de mayo, la lanzadera Karrantza-Aranguren, que comenzará a funcionar en los próximos meses, o avances en materia de accesibilidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El departamento vasco de Movilidad Sostenible pretendía que estas mejoras fueran acompañadas por una marca nueva y diferenciada, y por ello solicitó la participación de la ciudadanía en la votación para decidir el nombre que el servicio de cercanías va a tener en el futuro.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La encuesta estaba encabezada por la pregunta ‘¿Qué nombre te gustaría dar a los trenes de cercanías en Euskadi?’ y tiene carácter vinculante, por lo que el departamento de Movilidad Sostenible asumirá su resultado y desarrollará a partir de ahora la marca seleccionada por la ciudadanía en tanto en cuanto sea aceptada en las correspondientes tramitaciones de registros de marca. Además, la consulta ha supuesto la apertura de una nueva herramienta en la página web de Irekia, el canal del Gobierno Abierto en Euskadi para hacer efectiva la buena gobernanza basada en la transparencia, participación y colaboración.