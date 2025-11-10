Javier Villanueva 10 NOV 2025 - 16:41h.

Zamora es la ciudad de España donde porcentualmente más han subido las habitaciones compartidas

El alquiler en Zamora ha aumentado un 18% en el último año. Aún así, sigue siendo una de las provincias más baratas a nivel nacional. Pero se ha puesto de moda por su calidad de vida y sus precios. Una vivienda con 14 metros cuadrados y una habitación soleada exterior y amueblada ronda los 320 euros. Hace menos de un año estaba alquilada por 200, lo que muestra una vez más la crisis de la vivienda que inunda al país.

"La demanda es altísima. Nosotros si ponemos un anuncio el viernes, llegamos a juntar 150 o 180 correos electrónicos solo de fin de semana y otras 80 llamadas perdidas", explica Alberto Salabastre, de la 'Inmobiliaria del Duero'. De media, una persona que quiere alquilar una habitación en Zamora tarda ocho meses en encontrar un lugar.

Zamora, la ciudad donde más han subido los alquileres

Zamora es la ciudad de España, donde porcentualmente más han subido las habitaciones compartidas. Un 24% en el último año y un 60% si lo comparamos con los últimos tres meses. Apenas se construye y el campus universitario sigue creciendo.

Ya son 2.000 alumnos los que quieren acceder a un mercado de por sí tensionado. Además, las localidades de los alrededores se vacían. La falta de servicios e infraestructuras hace que se muden a la ciudad y los pisos no son suficientes para abordar toda la demanda.