El alquiler está ya por encima de los 1.000 euros en doce provincias de España, donde el problema de la vivienda sigue escalando de forma dramática

Europa se rinde al problema de la vivienda con Lisboa, Madrid y Barcelona como las ciudades con los alquileres más caros

La crisis de la vivienda en España continúa escalando. Los precios, que llegan en muchos casos a lo prohibitivo, continúan subiendo pese a la situación, que ya se ha convertido en la primera preocupación de los españoles según el CIS. El problema estructural persiste tanto a la hora de comprar como en el caso del alquiler, que sigue también disparado con doce provincias en las que ya está por encima de los 1.000 euros.

Mientras los sueldos no llegan y ni mucho menos evolucionan a ese ritmo para una mayoría, la presión sigue creciendo sobre el ciudadano. En lo que al alquiler respecta, las provincias más caras son Barcelona, donde el precio medio llega a 1.654 euros; Baleares, que se acerca con 1.648; y Madrid, con 1.590 euros. Además, si comparamos esto con los precios de hace un año nos encontramos con que han subido un 6,3%.

Precios elevadísimos y cientos de personas en busca del mismo anuncio

La crisis no solo se aprecia en lo elevadísimo de los precios. También en la cantidad de personas que se encuentran al mismo tiempo buscando una oportunidad que puedan asumir de una forma u otra… No en vano, en Barcelona cada vivienda que sale al alquiler residencial tiene ya 444 interesados en los diez primeros días; 444 personas, de media, mirando el mismo anuncio.

Tras la Ciudad Condal, en ese ranking está Girona, con 140 personas interesados por el mismo anuncio en los diez primeros días, seguida de Madrid, con 103.

De igual modo, y según datos del último Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, otros lugares que presentaron niveles muy altos a ese respecto fueron Las Palmas (130); Baleares (129); Vizcaya (128); Santa Cruz de Tenerife (106); Madrid (103); Valencia (103) o Guipúzcoa (102). Por detrás, se situaron Navarra (37) y A Coruña (55).

Entre las subidas más destacadas se encuentra Zaragoza, donde la presión del alquiler ya alcanzó los 92 contactos por inmueble, experimentando uno de los repuntes más significativos con respecto a los tres meses anteriores. En cambio, entre los descensos más acusados, destacó Alicante, que pasó de los 126 a los 84 interesados por vivienda en diez días.

De media, destaca el barómetro, la presión del alquiler se sitúa en 136 interesados por vivienda en solo 10 días.

El precio medio del alquiler en España: un 6,3% mayor

En cuanto al precio medio del alquiler en España, el estudio apunta a que se situó en el tercer trimestre de 2025 en 1.187 euros, lo que representa un incremento del un 6,3% en comparación con el mismo periodo de 2024 y un aumento del 2,3% con respecto al segundo trimestre. Zamora (+11,4%) y Asturias (+10,8%) fueron las provincias que registraron el mayor incremento interanual.

A ese respecto, destacan las “profundas diferencias” entre territorios, con provincias como Badajoz, Jaén o Ciudad Real por debajo de los 600 euros el precio medio del alquiler; una excepción entre el resto.

Tras Barcelona (1.654 euros), Baleares (1.648 euros) y Madrid (1.590 euros), entre las más caras también se encuentran Guipúzcoa (1.480 euros), Vizcaya (1.312 euros), Málaga (1.275 euros), Las Palmas (1.133 euros), Valencia (1.131 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.090 euros), Álava (1.040 euros), Navarra (1.025 euros) y Alicante, también por encima de los 1.000 euros, con una media de 1.002.

Las proyecciones de futuro tampoco ayudan

Frente a todo ello, mientras el ciudadano sigue sufriendo los dramáticos estragos de esta situación y esta crisis, las estimaciones del Barómetro del Alquiler apuntan a que la oferta de viviendas que salen al mercado de alquiler residencial seguirá reduciéndose este año, al comercializarse un total de 696.118 inmuebles, 21.220 menos que en 2024.

Así, apuntan que, aunque la caída se modera con respecto a años anteriores, la tendencia a la baja "se mantiene de forma preocupante". Los datos reflejan que en 2024 el número de viviendas que se pusieron en alquiler se redujo en 96.512 con respecto a 2023.

"Aunque la disminución que se espera para 2025 es menor, la oferta no solo no se recupera, como sería necesario para atajar el problema de escasez que sufre el mercado, sino que parece que todavía no ha tocado fondo", apunta el observatorio, en un dato que no hace sino ahondar en el pesimismo y el hartazgo.