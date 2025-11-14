Arancha Morales 14 NOV 2025 - 09:44h.

El confinamiento de las granjas afectan a pollos, gallinas, pavos y patos y otras aves que se usen para la alimentación humana

La impotencia de Javier, un granjero que tiene 30.000 gallinas confinadas por la gripe aviar: "Están como si estuviesen en la cárcel"

Compartir







La gripe aviar llega 'volando' a todas partes porque su reservorio son las aves silvestres. Así el virus del pollo, como también le llaman, podría contagiar a las gallinas y otras aves en España. Esto es precisamente lo que trata de evitar el Gobierno con la medida que afecta a todas las granjas españolas que están confinadas . También es importantes saber la verdad sobre esta enfermedad y los bulos que empiezan a circular.

El confinamiento absoluto de todas nuestras gallinas afecta a más de 50 millones de estas aves que se crían en España y que tenemos que proteger contra posibles contagios a través de la expansión del virus por Europa. En concreto, hay 139 brotes de aves de corral y más de 700 en aves silvestres.

Son precisamente las aves silvestres las que más preocupan porque en esta estación están migrando hacia España y se quiere evitar que puedan entrar en contacto con nuestras aves, de granjas y otras. A pesar de este panorama, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aseguran que no va a haber desabastecimiento de huevos.

El dato de la evolución de la gripe aviar en España, sin embargo, preocupa: desde junio se han sacrificado dos millones y medio de gallinas, aunque en nuestro país hay 51 millones por lo que no debería alterar demasiado los precios. De esos 2 millones y medio de sacrificios de gallinas, dos de ellos han tenido lugar en la zona de Olmedo, en Valladolid, esa provincia en la que se están concentrando la mitad de los 14 focos de contagio detectados en explotaciones de toda España desde este verano.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El confinamiento de las granjas afectan a pollos, gallinas, pavos y patos

El confinamiento decretado por el Gobierno no solo afecta a las gallinas, sino también a otras especies, como pollos, a pavos, a patos, en fin, a cualquier ave que se emplee en el sector de la alimentación. Para los que se preguntan si los humanos podemos contagiarnos. La respuesta es sí, pero el riesgo que es muy bajo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De hecho, en Europa no se ha detectado ningún caso y no podemos contagiar comiendo, por ejemplo, huevos o alguna ave infectada con el virus de la gripe. No hay prueba científica de ello por lo que no tenemos que cambiar nuestra dieta.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

¿Y hay riesgo para nuestras mascotas? También es poco probable, aunque si ha habido algún caso aislado de gripe aviar en gatos. Por eso, a modo de precaución, se recomienda que nuestras mascotas no entren en contacto con aves silvestres. Si las puede tener dentro de casa, mejor.

Está claro que los pequeños productores son los más perjudicados, pero esto supone un impacto económico también para el resto del sector. Las razones del confinamiento son una medida que seguramente evitará que estos daños puedan multiplicarse y ser peores.