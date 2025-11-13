Han aumentado los brotes de gripe aviar en Europa donde hay 139 brotes en aves de corral y más de 700 de aves silvestres

Confinamiento total para las aves de cría ante la preocupación por la gripe aviar: "Son medidas altas pero necesarias"

El mayor número de focos de gripe aviar, concretamente la mitad de los que hay en España, se concentran Valladolid. Y dentro de esa provincia, el principal foco se sitúa en la zona de Olmedo, donde se han sacrificado ya dos millones de gallinas. Lo que ha ocurrido es que han aumentado los brotes de gripe aviar en Europa: hay 139 brotes en aves de corral y más de 700 de aves silvestres, según informa Patricia Ortiz.

Y estas son las que preocupan porque ahora mismo están migrando hacia España. Lo que se pretende evitar es que esas aves entren en contacto con las aves españolas. A pesar de la medida, el ministerio lanza un mensaje de tranquilidad. No habrá desabastecimiento. Se han sacrificado dos millones y medio de gallinas ponedoras desde junio, pero en España hay 51 millones.

"Cualquier restricción es un inconveniente pero es necesaria", lamenta Javier

Hasta nueva orden, los 30.000 pollos de Javier tendrán que permanecer encerrados dentro. "Cualquier restricción es un inconveniente pero es necesaria", lamenta el granjero. Porque fuera, con un solo contagio, pueden perderlo todo. "El confinamiento es una medida de apoyo y ayuda al sector productor, que se juegan mucho", señala Carlos Esparcía, secretario del Upa Murcia.

Tanto que la ampliación del confinamiento incluye explotaciones ecológicas y de autoabastecimiento. También los depósitos de agua tendrán que seguir bien protegidos del virus. "El bidón es hermético. Todo siempre bien tapado", relata Manuel Méndez, de la granja de huevos camperos.

Las gallinas, estresadas por el confinamiento

Todo para intentar esquivar a esas aves migratorias del norte de Europa que viajan con demasiada carga vírica. "Ha aumentado el número de focos en Francia, Alemania, Bélgica y tenemos que evitar que en el retorno de esas aves se traslade la gripe aviar a más explotaciones en España", resalta Luis Planas, ministro de Agricultura.

Lo que es inevitable es el estrés que sufren las 3.000 gallinas ponedoras de Manuel: "Ellas están aquí, pues como si estuvieran metidas en la cárcel, la verdad". Todas están deseando volver pronto a la normalidad.