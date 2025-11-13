'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con experto inmunólogo y divulgador Alfredo Corell

Preocupación por la gripe aviar: el Gobierno amplía el confinamiento de aves de cría a todas las granjas de España

'El Programa de Ana Rosa' daba este jueves 13 de noviembre en directo la noticia del confinamiento de aves de cría en todas las granjas de España, medida tomada por el Gobierno por la preocupación ante la gripe aviar.

En directo, Ana Rosa Quintana ha entrevistado al experto inmunólogo y divulgador Alfredo Corell, que nos ha dado su opinión sobre esta última hora.

El experto inmunólogo Alfredo Corell pide tranquilidad ante la gripe aviar: "No es una pandemia que pueda llegar de momento a las personas"

"Estamos en época de que las aves salvajes nos migren desde Europa por el cambio de temperatura, por lo que son unas medidas altas, pero seguramente muy necesarias", ha aclarado.

Sobre lo que tienen que hacer los pequeños criadores de aves que no tengan espacio para tenerlas en el interior, Corell ha explicado: "Tienen que poner unas mallas para evitar que puedan colarse las aves silvestres dentro de su granja y comprobar el consumo de agua bebida por estas aves silvestres. Tampoco pueden empezar ahora a criarse gansos a la vez gallinas y patos o gansos", ha explicado.

A pesar de las medidas tomadas, el experto ha querido pedir tranquilidad de cara al contagio humano: "Hay algún contagio históricamente y en España no tenemos ninguno. No se contagia comiendo ningún tipo de carne que se coma, solo en cuidadores de ave o en caso de picadura. Una vez que se contagia una persona, esa persona no puede contagiar a otra. No es una pandemia que pueda llegar de momento a las personas", ha asegurado.

La orden ministerial, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se extiende desde hoy a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor, la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre. Esta prohibición ya regía desde el pasado lunes para las zonas consideradas de especial riesgo y especial vigilancia, en total 1.201 municipios.

El Departamento que dirige Luis Planas ha explicado que esta ampliación del confinamiento a todas las granjas españolas se ha decidido tras la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España en la última semana.

Para evaluar este riesgo se tienen en consideración factores como el número de focos notificados en Europa, los puntos en los que se localizan y los movimientos de aves silvestres desde zonas de riesgo en el continente.