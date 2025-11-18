Óscar Puente aspira a llevar a España trenes de 350 km/h, siguiendo el ejemplo de la alta velocidad que ya funciona en China

El ministro ha prometido subir a 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes y una nueva estación en Parla

Los Fuxing, cuyo nombre significa renacimiento, representan la última generación de trenes de alta velocidad desarrollados en China y sostienen una red de 48.000 kilómetros que enlaza más de 550 ciudades. El entramado supera de largo la longitud combinada de las redes de alta velocidad de Alemania, Japón y Reino Unido. Hablamos de toda una referencia.

El reciente anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre la intención de llevar la red española hasta los 350 kilómetros por hora (una mejora que permitiría unir Madrid y Barcelona en apenas dos horas) invita inevitablemente a comparar esa ambición con el modelo chino, el único que funciona de manera estable a esas velocidades.

Un ejemplo ilustrativo de la eficiencia del sistema chino es el viaje entre la Estación de Pekín Sur y Shanghai. El recorrido, de más de 1.200 kilómetros, se completa en cuatro horas y 18 minutos a 350 kilómetros por hora. Los trenes destacan por su puntualidad y por un nivel de confort notable, con asientos amplios y servicios que se integran perfectamente en la experiencia del pasajero. Entre ellos, sobresale un sistema de pedidos mediante código QR que coordina, al segundo, la preparación de la comida y la entrega en el asiento durante las breves paradas del tren.

China está preparando su siguiente salto tecnológico en los trenes

Mientras estos servicios funcionan como rutina diaria, China está preparando su siguiente salto tecnológico. El modelo CR450, destinado a convertirse en el tren bala más veloz del mundo, ha alcanzado ya los 453 kilómetros por hora en pruebas entre Shanghai y Chengdu. Su capacidad para acelerar hasta los 350 kilómetros por hora en menos de cinco minutos supone una mejora notable respecto al actual CR400 Fuxing, y su entrada en operación está prevista para el próximo año.

En paralelo a estos avances, China Railway experimenta con sistemas aún más innovadores basados en la levitación magnética. Estos trenes, que superan los 600 kilómetros por hora, eliminan ruedas y ejes gracias al uso de fuerzas electromagnéticas. En Shanghai ya existe una línea comercial de este tipo que enlaza el Aeropuerto de Pudong con la estación de Longyang Road alcanzando los 430 kilómetros por hora, un anticipo de la integración futura de estos vehículos como complemento a la red ferroviaria convencional.

Todo este desarrollo ha permitido que, en menos de dos décadas, China haya articulado una red que llega a más del 90% de una población superior a los 1.400 millones de personas. La hoja de ruta oficial fija para 2035 una expansión hasta los 200.000 kilómetros de líneas ferroviarias, con 70.000 dedicados a la alta velocidad y velocidades medias de 350 kilómetros por hora. El ministro de Transporte, Liu Wei, ha destacado que China concentra más del 70% de toda la red de alta velocidad global y que, solo en el primer semestre del año, se registraron 2.240 millones de viajes en tren, una muestra del papel central que ocupa este sistema en la vida del país.