Ocho de cada diez consumidores lo hacen, algunos lo explican así: “Aprovechando para los Papá Noel”

Los miles de empleos temporales que hay detrás del 'Black Friday': "Necesitamos ser más para que se puedan sacar todos los envíos"

Compartir







Lo que plantean los expertos es si compramos más de lo que necesitamos, pero no es fácil evitarlo. A veces es algo muy impulsivo vemos que quedan pocas unidades, el ambiente navideño y las redes sociales enseñándonos las compras de otros.

Muchas de estas bolsas van a estar semanas guardadas en el armario, son compras del Black Friday para regalarlas en Navidades, ocho de cada diez consumidores lo hacen, algunos lo explican así: “Aprovechando para los Papá Noel”; “Ya mirando de cara a las Navidades para la familia y tal, me he quitado ya un dolor de cabeza”.

PUEDE INTERESARTE El Black Friday 2025 se adelanta: las fechas en las que arrancarán las ofertas en las principales tiendas físicas y online

Sin embargo, tanta previsión en busca de descuentos tiene truco. Como decía otra compradora: “Pero tanta previsión en busca de descuentos intento planificar bien y ser previsora, tiene truco, el supuesto ahorro se convierte en mayor gasto.”

Si la media del gasto navideño ronda los 300 euros, quienes adelantan compras y luego rematan en Navidades llegan a gastar más de 430 euros, compras más de lo que debes.

Aun así, temporada tras temporada el Black Friday gana terreno. Este fin de semana se equipara ya en ventas a los tradicionales días navideños. Para muchos comercios, “Black Friday para nosotros es de los mejores días del año. Es un 25, un 30% más que otros días.”

Moda, tecnología y viajes se consolidan como los regalos navideños más demandados durante el Black Friday.