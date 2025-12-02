Descenso histórico, la mayor caída en tres décadas

Peste porcina en España: el Gobierno confirma seis casos en jabalíes en el entorno de Collserola, Barcelona

En el peor momento del año, cuando menos consumo de cerdo hay y más barato es su precio, llega la peste porcina africana.

“El impacto que va a tener para el sector va a ser brutal”, afirma un productor.

Descenso histórico, la mayor caída en tres décadas que se nota en lugares como Mercolleida, la lonja de referencia de España y la mayor de Europa.

La disminución de 15 céntimos por kilo en el mercado mayorista supone una pérdida para los ganaderos de más de 20 euros por cerdo sacrificado.

El consumidor final también notará la bajada

Para el consumidor final esa bajada también se irá notando. El sector teme que el exceso de carne de cerdo por las limitaciones a la exportación va a inundar el mercado nacional.

Los expertos tranquilizan a la población y aseguran que comer carne de cerdo sigue siendo 100% seguro, la peste porcina africana no afecta al ser humano.

Mientras, continúan las negociaciones con los países que compran nuestra carne de cerdo para que acepten el principio de regionalización como ya ha hecho China y que el veto a la carne de cerdo sólo afecte a la producida en Barcelona.