El caso tendría gran relevancia en Andalucía porque se han registrado 185.262 complementos de brecha de género en vigor

Cómo saber si cumples con los criterios para cobrar el plus de maternidad de los padres jubilados

SevillaEl Juzgado de lo Social 11 de Sevilla ha condenado a la Seguridad Social por discriminación y ha reconocido a un pensionista, afectado en su día por un ERE en CaixaBank, el complemento por maternidad previsto en la ley y el abono de casi 14.000 euros en atrasos y 1.800 de indemnización por daño moral.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y de la que ha informado Unive Abogados en un comunicado, aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo en materia de discriminación por razón de sexo al haber sido denegado el complemento a padres con dos o más hijos entre 2016 y 2021.

Más de 21.000 padres andaluces podrían reclamar este complemento

Según este despacho, el caso tendría "especial relevancia" en Andalucía, donde según datos oficiales de la Seguridad Social existen más de 1,5 millones de pensionistas, de ellos más de 761.000 hombres, y donde se registran 185.262 complementos de brecha de género en vigor, la cifra más alta de España.

La estadística indica además que más de 21.000 padres andaluces podrían encontrarse en situación de reclamar este complemento y la correspondiente indemnización, muchos de ellos procedentes de expedientes colectivos de reestructuración como los ERE bancarios.

Carmen Ortega, directora de Unive Abogados Sevilla, ha señalado que esta sentencia demuestra que la discriminación sufrida por miles de pensionistas no es un problema teórico, sino un "perjuicio real y cuantificable" que ha obligado a muchos trabajadores, incluidos los afectados por grandes ERE como el de CaixaBank, a litigar para obtener un derecho reconocido por Europa desde 2019.