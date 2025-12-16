China aplica aranceles sobre la carne de cerdo europeo, una medida que casi no afectaría a España

España pide incluir el aceite de oliva, el vino o el queso en las listas de productos exentos de aranceles

China sigue siendo uno de los países que más competencia supone a la Unión Europea, no solo en la industria automovilística, sino también en el mercado de alimentos. Bruselas incrementó los aranceles en esos productos y China contesta en represalia con aranceles de casi el 20% al cerdo europeo. La noticia es mala, pero no tanto como se esperaba para los productores españoles de jamón ibérico.

Los productores españoles de jamón ibérico no quedan afectados apenas a las represalias impuestas por China como respuesta a las medidas europeas. Ellos no formaba parte de la investigación. El impacto también podría ser menor en nuestro país, porque algunos productos cárnicos tampoco formaban parte de la investigación y, por lo tanto, podrían tener un arancel menor entre el cuatro y el nueve por ciento.

Unos aranceles que llegan en un momento en el que España y China estaban estrechando sus relaciones para Bruselas. En cambio, son un auténtico jarro de agua fría. Los ven del todo abusivos y no descartan llevarlos a la Organización Mundial del Comercio.

La respuesta de las asociaciones agrarias y ganaderas

Los representantes de Asaja, COAG y UPA han puesto en valor "el profesionalismo" en España ante la peste del sector del porcino y han destacado a China como su principal socio estratégico.

Durante la rueda de prensa celebrada este martes, han puesto en valor el trabajo coordinado entre España y China a la hora de hacer controles "rigurosos", lo que ha permitido seguir obteniendo beneficios comerciales concretos, ya que países como Dinamarca tienen aranceles del casi 20%, mientras que el arancel español se sitúa en una media del 9,8%.

Tal y como ha explicado el presidente de Asaja, Pedro Barato, la "confianza" por las prácticas en España han permitido establecer la regionalización de las restricciones comerciales con China, que la sitúan como principal destino de la carne de porcino española fuera de la Unión Europea, ya que la exportación total representa cerca del 60% de la producción nacional.

Por su parte, las tres organizaciones han hecho hincapié en el riesgo de enfermedades como la dermatosis, la lengua azul o la Peste Porcina Africana (PPA), y han exigido una respuesta coordinada a nivel europeo.