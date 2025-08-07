Los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump tienen un impacto limitado en España, aunque desigual por sectores

Manuel Astasio, gerente de Bodegas Infante, sobre los aranceles de Trump: "Es un frenazo en seco que nos obliga a subir los precios"

Los nuevos aranceles del 15% que Estados Unidos impone desde este jueves, 7 de agosto, a las importaciones procedentes de la Unión Europea (UE) tendrán un impacto limitado pero desigual en España, cuyas exportaciones al país norteamericano representaron menos del 5% del total en 2024.

Industrias como la química, los componentes de automoción o la siderurgia advierten de las consecuencias de los aranceles, mientras que otras, como la farmacéutica o la aeronáutica, de momento no se han pronunciado.

Los nuevos aranceles afectan a sectores como el automotriz, que ya estaba gravado con un 27,5%, y al agroalimentario, en especial al aceite y al vino, que pasan del 10% negociado previamente al 15%.

En cambio, otros sectores quedan exentos. El acuerdo prevé arancel cero para las aeronaves y sus componentes, determinados productos químicos, medicamentos genéricos, equipos para semiconductores, ciertos productos agrícolas y materias primas críticas.

Impacto en la industria química

La patronal del sector químico, Feique, advierte de la presión "importante" que suponen los aranceles sobre las exportaciones tanto directa como indirectamente.

El año pasado, el sector exportó por 59.166 millones, de los cuales 3.505 millones de euros tuvieron como destino Estados Unidos (el 6% del total), su quinto mercado.

Según Feique, el impacto será más acusado en las materias primas que en los productos más especializados debido a su mayor exposición a la competencia internacional. Por ello, insisten en la necesidad de trabajar para incluir más productos en el régimen de cero.

Automoción

Según Anfac, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, estos aranceles no afectarán a las fábricas españolas puesto que no se exportó ningún vehículo al gigante norteamericano en 2024 ni en lo que va de 2025.

Sin embargo, Sernauto, la Asociación Española de Proveedores de Automoción, sí prevé consecuencias relevantes para el sector de componentes, dada su alta internacionalización y la compleja cadena de suministro global. En 2024, las exportaciones directas de componentes a Estados Unidos alcanzaron los 1.021 millones, un 4% del total del sector.

Pero la exposición real es mayor, ya que muchos componentes fabricados en España se integran en vehículos ensamblados en Alemania, Francia o México, que luego se exportan al país norteamericano.

Además, materias primas esenciales para el sector, como plásticos, textiles técnicos, componentes electrónicos y semiconductores, también estarán afectadas por el nuevo arancel del 15%, lo que podría mermar la competitividad.

Una negociación por cerrar

"Se ha puesto una tabla rasa del 15% para toda la UE, pero la letra pequeña está por cerrar", apunta a EFE Sara Herrero, vicedecana de Ordenación Docente y Gestión Económica de EA Business School, que cree que es peor la guerra comercial con China.

Herrero también se ha referido al plan de inversión de 600.000 millones de dólares que el bloque comunitario se ha comprometido a destinar a EEUU, y ha cuestionado su viabilidad: "No se puede obligar a las empresas a invertir en un sitio en una economía de libre mercado".

Siderurgia y sector digital

El acero mantiene un gravamen del 50%, a la espera de que las negociaciones en torno a un posible sistema de cuotas lleguen a buen puerto.

"La industria siderúrgica española necesita claridad y previsibilidad. Es urgente concretar los términos del sistema y avanzar hacia un retorno a los aranceles cero", ha declarado a EFE la directora general de Unesid (Unión de Empresas Siderúgicas), Carola Hermoso.

Por otra parte, desde la patronal AMETIC, que representa a la industria digital, se advierte del riesgo de que futuras medidas arancelarias se centren en el ámbito tecnológico. Temen que un endurecimiento específico sobre las tecnologías europeas ponga en peligro el desarrollo digital.