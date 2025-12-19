Philip Morris abre su Centro Digital de Servicios de Información en Valls

Philip Morris inicia el proceso de selección para la apertura de su nuevo Centro de Servicios de Información Digital, ubicado en Valls

El centro dará empleo a un equipo de 20 personas que "dará servicio a los fumadores adultos de toda Cataluña"

TarragonaPhilip Morris ha iniciado este jueves el proceso de selección para la apertura de su nuevo Centro de Servicios de Información Digital, ubicado en Valls, en Tarragona, informa en un comunicado este jueves.

El centro dará empleo a un equipo de 20 personas que "dará servicio a los fumadores adultos de toda Cataluña", y es un proyecto que quiere, textualmente, dar un paso decidido por su transformación hacia un futuro libre de humo. Está previsto que el centro inicie operaciones a principios de 2026 y durante enero los seleccionados pasarán por un proceso de formación.

Según apuntan desde 'El Nacional', se contratará al talento digital de la comarca donde se destaque el espíritu innovador y las ganas de unirse a un proyecto disruptivo y transformador. De hecho, Philip Morris quiere que las personas que se unan al centro sean de Valls y así garantizar la atención en catalán.

Por último, Jorge Soler, senior manager de Government Affairs de PMS, se ha pronunciado en el medio catalán: “Estamos convencidos de que nuestra apuesta por el talento local en este nuevo centro en Valls será clave para ofrecer un servicio de calidad en catalán, adaptado a lo que nos piden nuestros consumidores en Catalunya”.