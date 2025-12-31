La bolsa española cae el 0,27 % en la última sesión del año, que acaba con un alza del 49%

La bolsa española ha pasado todo el día con pequeñas pérdidas por la recogida de beneficios, así como por el retroceso de los futuros estadounidenses

El Ibex 35 cierra al alza con un repunte del 0,93% y establece un nuevo máximo histórico en 17.354,9 puntos

La bolsa española ha perdido este miércoles el 0,27 % hasta 17.307,8 puntos, por la caída de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas en la última sesión del año, que termina con una subida acumulada superior al 49 %, según datos del mercado.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, que la víspera cerró en máximos históricos, ha perdido 47,1 puntos, ese 0,27 %, hasta 17.307,8 enteros. En diciembre ha subido el 5,82 % y en el mejor ejercicio desde 1993 se revaloriza el 49,27 %.

La bolsa española ha pasado todo el día con pequeñas pérdidas por la recogida de beneficios, así como por el retroceso de los futuros estadounidenses y el descenso de las plazas europeas y de casi todos los grandes valores. El barril de petróleo Brent bajaba a esta hora el 0,69 %, hasta 61,49 dólares. De los grandes valores han bajado Banco Santander, el 0,55 %; Inditex el 0,49 %, Repsol el 0,38 %, Telefónica el 0,34 % y BBVA el 0,15 %. Solo subió Iberdrola, el 0,05 %.