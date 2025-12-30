De este modo, la inflación media en 2025 se sitúa en el 2,7%, una décima inferior a la registrada en 2024

La IA traerá una burbuja tecnológica en 2026: la pregunta que se hacen los expertos

Compartir







El Ibex 35 ha cerrado la penúltima sesión de 2025 con una subida del 0,93%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 17.354,9 puntos, a pesar de que durante la media sesión las ganancias se mantenían alrededor del 0,50%. Con este nivel, el selectivo acumula una subida anual superior al 50%. La sesión de mañana, última del año, se extenderá únicamente hasta las 14.00 horas, y el 1 de enero los mercados permanecerán cerrados.

En el plano macroeconómico nacional, el IPC interanual de diciembre bajó una décima hasta el 2,9%, impulsado por la caída de los precios de los carburantes, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, la inflación media en 2025 se sitúa en el 2,7%, una décima inferior a la registrada en 2024.

PUEDE INTERESARTE El suplemento que cobrarán los taxis durante el día de Nochevieja: así variarán las tarifas durante la noche

En el terreno empresarial, Indra ha completado la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros

Ha reestructurado la cúpula directiva de la operadora de satélites, su división militar y la propia de Espacio, al frente de la cual se sitúa ahora Miguel Ángel Panduro, hasta ahora CEO de Hispasat.

Entre los valores que más han destacado este martes se encuentran Indra (+2,62%), Acerinox (+2,43%), Unicaja (+1,89%), Banco Santander (+1,61%) y BBVA (+1,47%). Por el contrario, sólo Grifols (-1,19%), Fluidra (-0,09%) y Aena (-0,04%) cerraron en negativo.

En Europa, las principales bolsas también cerraron en verde: Londres +0,75%, París +0,69%, Fráncfort +0,57% y Milán +1,14%

En el mercado energético, el barril de Brent cerró en 61,99 dólares (+0,08%) y el West Texas Intermediate (WTI) en 58,15 dólares (+0,12%).

En cuanto a la renta fija, el bono español a 10 años subió hasta el 3,287%, desde el 3,250% del lunes, mientras que la prima de riesgo frente al bono alemán se situó en 43,3 puntos básicos. Por último, en el mercado de divisas, el euro se depreció un 0,07% frente al dólar, hasta 1,1764 dólares por euro.