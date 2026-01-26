Redacción Uppers 26 ENE 2026 - 19:57h.

Un vecino de un pueblo dejó en su herencia un millón de euros a su pueblo con el objetivo de mejorar la vida de los ancianos

Un pueblo de Finlandia se ha hecho famoso por el acto de generosidad de uno de sus vecinos. El hombre ha donado toda su fortuna a la localidad. Concretamente ha dejado en herencia al pueblo, nada más y nada menos que un millón de euros. Aunque ha preferido mantenerse alejado de los focos y permanecer en el anonimato, todos los vecinos saben el nombre del responsable.

Los vecinos a los que se les ha preguntado por él no han querido dar su nombre y respetar su decisión de seguir siendo anónimo, pero han compartido datos muy curiosos sobre su vida. Se trata de un hombre cuyo único hijo falleció en un trágico accidente. Murió con menos de 30 años y su esposa murió antes que él, por lo que lleva viviendo solo unos 25 años., según informan medios como 'Infobae'.

La gran donación que ha hecho ha permitido mejorar la localidad. Al menos 100.000 euros han sido destinados a realizar actividades concretas para las personas mayores, como gimnasia, poner antideslizante en los suelos, pagar a los taxistas para que les ayuden en los desplazamientos y pagar a varias personas que ayuden en el cuidado y las tareas domésticas a los más mayores.

Las mejoras del pueblo

La Unión de Jubilados de Askola cuenta con 474 miembros. El 10% de la población del pueblo es gente mayor, por lo que esta donación ha sido un gran impulso para ayudar a aumentar los recursos con los que cuentan. La propia alcaldesa ha afirmado que este tipo de actos ayudan a prevenir problemas asociados con la vejez, como la soledad.

El donante ya falleció, pero su memoria se recuerda más que nunca entre sus vecinos. Su propia tumba está siendo cuidada por la parroquia, tal y como él mismo especificó en su propio testamento. En la lápida siguen brillando muchas velas que los vecinos encienden a diario a modo de agradecimiento.