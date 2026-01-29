Trabajo pacta con UGT y CCOO subir el SMI un 3,1% en 2026 hasta 1.221 euros

El Ministerio de Trabajo ha cerrado este jueves un preacuerdo con UGT y CCOO, al que no se han sumado las patronales CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión celebrada hoy, las patronales, a las que ha agradecido su trabajo en la mesa, no se han sumado a este pacto tras semanas de negociación.

Las patronales CEOE y Cepyme ya habían avanzado esta mañana su rechazo a la propuesta fiscal planteada por el Gobierno

Para compensar a las empresas ante la subida del SMI y que han calificado de "trilera" con condiciones "inalcanzables" para las empresas.