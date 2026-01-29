La compañía se ampara en la normativa europea, que le legitima para ello, y señala que se refiere a demoras “ajenas a la responsabilidad del operador"

La operadora ferroviaria Iryo, en el centro de la actualidad tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, ha emitido un aviso dirigido a sus usuarios en el que les informa de que no aplicará sus políticas de compensación económica habituales ante los retrasos que se produzcan en las rutas de alta velocidad que conectan Madrid con Barcelona y Valencia debido a las limitaciones temporales de velocidad impuestas por Adif, gestor de la infraestructura. Así, la empresa sostiene que las demoras actuales por esa causa son “ajenas a la responsabilidad del operador”, aclarando, de hecho, que la normativa les ampara y exime de la compensación en este caso.

Advirtiendo de ello desde su web y su plataforma de venta, la compañía ha precisado que, tras la publicación de su comunicado, no será posible exigir las indemnizaciones habituales, ya que el cliente ha sido informado previamente de la posibilidad de sufrir variaciones en el horario previsto.

Iryo apunta a la normativa europea ferroviaria para no compensar estos retrasos

“Como consecuencia de las limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos anunciadas por el gestor de las infraestructuras (ADIF), los trayectos entre Madrid y Barcelona y Madrid y Valencia pueden sufrir retrasos ajenos a la responsabilidad del operador. Por tanto, por lo que respecta a los billetes adquiridos con posterioridad a la publicación del presente mensaje, no se podrán considerar aplicables las políticas habituales de compensaciones por retraso. Lamentamos las molestias”, expresa Iryo en su mensaje de alerta informando de estas circunstancias.

Desde la compañía, según recoge El Periodico, defienden que esta medida es una advertencia legal necesaria para que los pasajeros tengan transparencia y toda la información disponible sobre la situación a la hora de adquirir un billete para las rutas afectadas.

A ese respecto, cabe señalar que, tras los últimos accidentes ferroviarios, las mismas circunstancias y restricciones las están viviendo los pasajeros con otras compañías como Renfe y Ouigo, que, sin embargo, no han hecho público un comunicado en esa misma línea, si bien también estarían legitimadas a actuar de forma similar, dado que la ley únicamente les impondría en este caso el deber de información sobre la situación y sus términos, permitiéndoles acogerse a esta excepción.

La OCU precisa que Iryo se ajusta a la legalidad y al reglamento de la UE

Al respecto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado que la estrategia de Iryo se ajusta a la legalidad vigente en lo que se refiere a la no compensación de estas demoras. En concreto, el Reglamento 2021/782 de la Unión Europea estipula que las empresas ferroviarias quedan libres de la obligación de indemnizar si el retraso se debe a "circunstancias extraordinarias" o si el comprador fue advertido de la demora potencial antes de formalizar la compra del billete, como ha hecho Iryo.

En este contexto, las restricciones de seguridad dictadas por Adif se consideran causas de fuerza mayor, similares a las incidencias meteorológicas extremas. No obstante, Iryo ha puntualizado que, si el retraso se produjera por motivos internos de la empresa, como fallos organizativos o averías propias del convoy, los pasajeros mantendrían intacto su derecho a reclamar la devolución correspondiente.