29 ENE 2026

La Comisión Europea ha elegido la capital catalana para iniciar la capitalidad europea del comercio local con un programa de más de 100 actividades

Barcelona es la ciudad con más tiendas por kilómetro cuadrado en Europa: 1.382 locales

BarcelonaBarcelona se ha convertido en la primera capital europea del comercio local. Así lo ha confirmado el jurado de los premios de la Comisión European, que reconoce a la capital catalana por poner en valor el papel del comercio urbano como motor económico y social.

La Unión Europea ha elegido a Barcelona por delante de Utrech (Países Bajos) y Zaragoza en la categoría de 'Visionary' para municipios de más de 250.000 habitantes, para iniciar la capitalidad europea del comercio local con un programa de más de 100 actividades que comenzarán este febrero. La elección se ha basado en los puntos fuertes y buenas prácticas en cuatro criterios de evaluación: sostenibilidad del comercio; apoyo al emprendimiento y vinculación con la comunidad; digitalización, y atractivo de la ciudad y vitalidad.

"Es un reconocimiento a una candidatura sólida, muy trabajada con los comerciantes y que a la vez reconoce el modelo de ciudad de Barcelona, donde el comercio es la espina dorsal de la ciudad y una herramienta fundamental porque genera actividad económica, ayuda a construir barrios y donde los y las comerciantes, en tanto que vecinos y vecinos", ha explicado la teniente de alcaldía Raquel Gil.

"Hemos conseguido algo inaudito, que el Parlamento cree una capitalidad que no existía"

Gil ha destacado que las "buenas prácticas y experiencias" son replicables en otras ciudades europeas, aunque también quieren aprender del resto de ciudades "cómo tener mejores soluciones" para algunos de los retos que también afronta el mundo del comercio: "Ha hecho valer que Barcelona no es una ciudad con un solo centro comercial sino con 21 ejes comerciales y más de 60.000 bajos comerciales donde hay algún tipo de actividad económica".

Por ello, el consistorio catalán considera que el reconocimiento como capital europea del comercio local puede ser "una buena oportunidad "para explicar el modelo y crear una campaña que ayude a situar el valor del comercio para generar nuevos clientes entre los más jóvenes y que los comerciantes son más que una actividad económica, son parte de quienes somos como ciudad y por tanto debemos estar ayudando para que todos ganemos”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Barcelona Comercio, Próspero Puig ha destacado cómo nació la iniciativa: "De una idea en plena pandemia hemos conseguido algo inaudito que es que el Parlamento europeo cree una capitalidad que no existía y además que la primera sea para Barcelona. Era un objetivo difícil pero hemos persistido y nuestro inmensamente nuestro feliz cliente”.

"El comercio local en el centro de las políticas"

También, el presidente de Barcelona Abierta, Gabriel Jené, ha valorado el premio como reconocimiento “al esfuerzo y el trabajo de todos estos años para que la Comisión Europea ponga el comercio local en el centro de las políticas, afianzar el comercio que forma parte del territorio, que forma red y es muy capilar y que hace que haya mucha gente dedicada al sector y que la riqueza sea muy distribuida, con creatividad. todos los barrios y contribuir al bienestar social”.

Barcelona ha destacado como uno de los principales puntos fuertes su estrategia integral para fortalecer un modelo propio de comercio de proximidad sostenible, innovador y resiliente, reconociéndolo como un motor esencial del desarrollo económico, social y urbano de la ciudad. La candidatura también ha puesto en valor la posición global de la ciudad y la posibilidad de aprovechar como plataformas de proyección internacional eventos que tienen lugar este 2026 como el Grand Départ del Tour de Francia o el Mobile World Congress , entre otros.

La capitalidad europea del comercio local cuenta con un presupuesto de cerca de tres millones de euros de la Comisión Europea para desarrollar y financiar los actos y actividades organizadas en torno a la iniciativa por parte de las entidades comerciales, el consistorio y todo el sector.