Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido récord de 14.101 millones en 2025, un 12% más

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín
Ana Botín, presidenta de Banco Santander. Europa Press
Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en el año anterior (+16% en euros constantes), lo que supone otro año récord, y alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio.

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los "sólidos" resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses (de 42.348 millones, un 3,3% menos), unos ingresos por comisiones en niveles récord y mejoras de la eficiencia, junto con una evolución positiva de la calidad crediticia. El beneficio atribuido del cuarto trimestre ascendió a 3.764 millones de euros (+15%), lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

"En 2025 volvimos a alcanzar resultados récord y cumplimos con nuestro plan estratégico a tres años. Sumamos ocho millones de nuevos clientes, logramos ingresos por comisiones récord, redujimos los costes y elevamos el beneficio por acción un 17%, al tiempo que mantuvimos una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 13,5%", destacó la presidenta de la entidad, Ana Botín.

