Claudia Barraso 03 FEB 2026 - 19:54h.

Elon Musk ha compartido un vídeo en redes sociales de Pedro Sánchez y ha aprovechado para dedicarle unas palabras: "Es un traidor"

El cruce de acusaciones entre Elon Musk e Irene Montero en redes sociales por la "teoría del reemplazo"

Elon Musk parece haberse quedado con ganas de más después de la encrucijada con Irene Montero a través de redes sociales. Este martes, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamándole “tirano y traidor del pueblo de España” tras compartir un post con un vídeo suyo.

Estas palabras son la respuesta del magnate y dueño de la red social ‘X’ a las cinco medidas contra la impunidad en las redes sociales y en sus directivos, con el fin de proteger a los menores de edad de los efectos negativos que puedan tener en su salud mental. En ese vídeo, Sánchez explicaba las propuestas de su Gobierno para desarrollar esta medida de protección a los menores. ‘Dirty Sánchez’ o ‘Sucio Sánchez’, así se ha referido a él en un primer lugar.

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha manifestado Sánchez.

Con la herramienta para rastrear el odio pretende "cuantificar" estas manifestaciones en redes como base para futuras sanciones porque, afirma, difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético que "las plataformas ya no se podrán permitir ignorar".

No es la primera vez que se responden a través de redes sociales. Elon Musk reaccionó con un ‘WOW’ a la noticia de que España regularizaría a miles de migrantes, a lo que Sánchez le contestó: “Marte puede esperar, la humanidad no”, haciendo referencia a que los objetivos de Musk no tan prioritarios como lo pueden ser otros.

El cruce de acusaciones entre Elon Musk e Irene Montero

El empresario americano Elon Musk e Irene Montero han tenido un enfrentamiento viral en redes sociales. Un choque al que se han sumado los compañeros de la política para debenderla del ataque que ha recibido de forma pública por parte del empresario de Tesla.

En un tuit en el que se mostraba el video del último mitin de Irene Montero en Zaragoza, donde había apoyado a “no nos dejen solos con tanto facha”, mencionaba la llamada teoría del reemplazo y añadía: “Claro que quiero que haya reemplazo de fachas y de racistas”.

La polémica en redes sociales no tardó en escalar. La dirigente de Podemos respondió de inmediato a las críticas recibidas en la misma plataforma digital, recurriendo a una cita procedente de un correo electrónico incluido en una reciente desclasificación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con el caso Epstein.