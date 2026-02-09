La empresa pública ha colgado en la red un enlace para que los pasajeros de sus trenes consulten si su convoy está afectado por la huelga

Última hora de la huelga de trenes: cientos de servicios cancelados, múltiples retrasos y miles de viajeros afectados

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes de la red para quienes decidan no viajar en estos días de huelga, convocada por los sindicatos para exigir una mayor seguridad ferroviaria y que ha comenzado este lunes. La empresa pública ha anunciado en la red social X que no puede garantizar la continuación del viaje si un tren está afectado por la huelga y el viajero tiene un billete de enlace.

La compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes para quienes decidan no viajar en estos tres días de paro. Además, ha colgado en la red un enlace para que los pasajeros de sus trenes consulten si su convoy está afectado por la huelga. Renfe, de momento, no ha dado a EFE datos sobre el seguimiento de la huelga.

Según avance la mañana, se espera que se conozcan más detalles sobre esta convocatoria de huelga, que a priori está transcurriendo sin incidentes reseñables, salvo los trenes que no circulan por esta movilización. Renfe ha denunciado que en Cataluña no se están cumpliendo los servicios mínimos, aunque los sindicatos lo han desmentido.

Este mismo lunes, a las 11.00 de la mañana, hay convocada una nueva reunión en el Ministerio de Transportes con los sindicatos para buscar un acercamiento, que evite los paros. Se prevé que el ministro, Óscar Puente, que se encuentra de viaje, no sea el que acuda en esta ocasión al encuentro en representación del Gobierno, según las fuentes sindicales.

La movilización, que ha comenzado a las 12 de esta medianoche, ha obligado a cancelar la circulación de cientos de trenes de alta velocidad y larga y media distancia hasta el próximo miércoles 11 de febrero, así como reducir la frecuencia de los servicios de cercanías.